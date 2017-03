Un séminaire universitaire ce lundi sur l’œuvre de Paul Vergès

• Ce lundi 6 mars de 14h à 17h 30 dans amphithéâtre 200.2 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines du Moufia, l’Université de La Réunion organise un séminaire ouvert à tout public animé par Salim Lamrani et Carpanin Marimoutou sur ’Paul Vergès : une pensée des relations et des complexités’.

• Ce lundi 6 mars à 18h au théâtre Canter, Ciné Campus vous présente le film ‘’La Sapienza’’ (2014) d’Eugène Green. L’affiche est disponible en pièce jointe. Pour l’association Ciné-Campus, Markus Arnold.

• Autres projections, annoncées par OhanaCinéma (armanddauphin@gmail.com) :

‘’L’ami François d’Assise’’ de Renaud Fely et Arnaud Louvet, avec Jérémie Renier, Elio Germano (France - 2016 - 1h27). À l’aube du XIIIème siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de François d’Assise auprès des plus démunis fascine et dérange la puissante Église. Entouré de ses frères, porté par une foi intense, il lutte pour faire reconnaître sa vision d’un monde de paix et d’égalité. Ritz Saint-Denis : lundi 6 mars à 18h – 21h ; Rex Saint-Pierre : lundi 6 mars à 18h, mardi 7 mars à 21h

• Le mercredi 8 mars à 18h au CEVIF, à l’occasion de la Journée mondiale des droits des femmes, aura lieu un documentaire - débat sur Benoîte Groult avec la philosophe Brigitte Croisier.

• Le jeudi 9 mars à 18h à la médiathèque Leconte Delisle de Saint-Paul, une conférence sur le thème de ‘’L’olivier – Un message d’Amour et de Paix’’ sera donnée par Éric Magamootoo. Lors de cette conférence, l’ancien président de la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, devenu producteur d’huile d’olive dans la région du Péloponnèse en Grèce, expliquera comment cet arbre, chargé de symboles très fort, est cité dans toutes les religions. Réputé pour son bois très robuste, l’olivier est également le symbole de la paix universelle. À ce propos, nous vous informons qu’Éric Magamootoo vient de publier un livre intitulé ’’L’olivier et le Coran’’ et disponible à la librairie Gerard à saint Denis et la librairie Autrement. (voir sa présentation en pièce jointe)

• Un rappel : une exposition très importante pour la culture de notre mémoire historique est présentée à l’espace culturel Sudel Fuma en face de la mairie de Saint-Paul du mardi au samedi de 10h à 17h sous le titre ‘’Marronnages’’ sur les combats de nos ancêtres contre l’esclavage. Renseignements au 0262 92 47 41 et au 0262 45 76 41.

• Autre rappel : jusqu’au 26 mars, Bio Consom’acteurs organise sur toute l’île en partenariat avec des collectivités locales et des associations une tournée de 9 conférences, dont 3 lors de visites de fermes bio, intitulée : « Soigner la Terre pour soigner les Hommes ». Des conférences sur 2 thèmes : ‘’La nourriture des sols : l’agriculteur, premier acteur de santé, un équilibre cultural basé sur fertilité naturelle et biodiversité’’ – ‘’La nourriture des hommes : l’alimentation traditionnelle réunionnaise ; un équilibre nutritionnel de longévité en bonne santé’’. Conférences par Bernard Astruc, pionnier en agro-bio-écologie, auteur du ‘’Guide Répertoire de la Bio à La Réunion’’. Contact : François Maugis, président de l’association Energie Environnement - Tél : 0262 13 18 25 - 0692 12 19 77 - energie.environnement@wanadoo.fr

• Autre rappel : À partir du samedi 4 mars, D’ÎLES EN DOC présente ’Maloya, j’écris ton nom’, un film de Anaïs Charles-Dominique ; durée : 85 mn / Une coproduction Tik Tak Production / France TV - En présence de la réalisatrice. Le programme : - Mardi 7 mars, 18h30, Le Séchoir / Piton St Leu : 5 € - Vendredi 10 mars, 18h30, Auditorium Harry Payet / Saint Joseph : entrée libre - Samedi 11 mars, 16h, Salle Lislet Geoffroy / Médiathèque de Saint Pierre : entrée libre - Jeudi 16 mars, 19h, Lespas Leconte Delisle / Saint-Paul : 5 €.

• Nous rappelons qu’à l’OMS du Port a lieu une exposition jusqu’au 31 mars : celle des Artistes de l’UDAR. Contact : Office Municipal du Sport - 81, rue de Saint-Paul - tél. : 0262.42.41.20 - email : port.oms@wanadoo.fr

• Nous rappelons aussi que jusqu’au 2 avril à Mascarin (Jardin Botanique de La Réunion, Les Colimaçons – Saint-Leu) est présentée l’exposition de photos intitulée ‘’Pèlerinage intime à Puducherry, cité-poésie’’. Une œuvre de Dominique Laporte et Joël Baris, épris de cette ville et curieux de découvrir les Créoles de Pondichéry ainsi que les similitudes et différences avec notre île et cet ancien comptoir français. Contact : monique.paternoster@cg974.fr / tel 0262 24 79 23.

Cercle Philosophique Réunionnais