Une conférence-débat sur : « L’engagisme, un crime contre l’humanité ? »

• Ce mardi 27 juin à 15h l’Artothèque (26 rue de Paris à Saint-Denis) présente l’exposition de l’artiste Benoît Pierre.

• Un message d’ATTAC Réunion pour ce mercredi 28 juin : « On se retrouve MERCREDI 28 JUIN à 20h à La cerise sur le chapeau pour notre prochain Kafé Repèr ! Les “communs” sont partout : l’air, l’eau, la santé, le savoir, la culture et plus généralement tout ce qui peut être considéré comme étant essentiel à la société dans son ensemble. Le développement de la sphère numérique permet une reconnaissance de ces biens communs et une mise en réseau croissantes. Des membres de Communecter nous présenteront le concept d’Assemblée des Communs et nous nous interrogerons ensemble sur la manière d’agir collectivement par les réseaux, de (re)créer du lien entre les initiatives citoyennes, les alternatives et les différents acteurs qui s’y impliquent. La cerise : 1, rue Eugène Dayot, 97460 SAINT-PAUL ».

• Le jeudi 29 juin GRANDDIR organise une journée de rassemblement afin de vous mobiliser une fois pour différents événements. Au programme : - le bilan de la SEDD2017 avec les acteurs ayant contribué à sa réussite, - une réunion d’information collective sur le groupement d’employeur : un moyen de mutualiser les emplois dans notre domaine qu’est l’EEDD, - l’AG annuelle de GRANDDIR. Cette journée est ouverte à tous ! Adhérents et non adhérents, petits et grands venez découvrir notre réseau ! Pour des questions d’organisation (repas, différents temps d’échanges) merci de vous inscrire sur le lien suivant : https://goo.gl/forms/2GPOFZNaH8qG58iw2 - Si vous rencontrez des difficultés à remplir la fiche inscription appelez-nous ! Vous trouverez en pièce jointe : le programme, les modalités de gouvernance de GRANDDIR et de fonctionnement du conseil d’administration avec le système de co-présidence ! Les rapports d’activités et financier vous seront envoyés suite à la tenue de l’AG. Chloé EUPHRASIE, animatrice du réseau GRANDDIR (Groupement Régional des Acteurs de l’éducation à l’eNvironnement pour un Développement Durable de l’Île de La Réunion) Tél : 0693.03.83.79 Site internet : www.granddir.re

• Le vendredi 30 juin à 17h 30 à l’université de La Réunion, faculté des lettres et des sciences humaines (Amphi Genevaux), « l’association Mémoire de Crève Cœur, représentée par son Président, Monsieur EGATA-PATCHE Abady, a le plaisir de vous inviter à une conférence-débat sur le thème « L’Engagisme a-t-il été un crime contre l’humanité ?’. Merci de nous confirmer votre présence avant le mercredi 28 juin 2017, soit par mail à l’adresse suivante : memoirecrevecœur@gmail.com ou par téléphone au 0262 45 48 17 ».

• Pour le samedi 1er juillet de 10h à 17h, nous vous rappelons cet appel du mouvement ATD Quart Monde de La Réunion à sa Journée Portes Ouvertes. (voir l’invitation en pièce jointe)

• Un ami de la philo à La Réunion nous a transmis le lien suivant pour voir une interview de Françoise Vergès sur les circonstances qui ont abouti à l’écriture de son livre ‘’Le Ventre des femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme’’ (Albin Michel, 229 p., 20 euros) : http://www.alternativelibertaire.org/? Francoise-Verges-politologue-Comment-le-capitalisme-gere-t-il-le-ventre-des

Cercle Philosophique Réunionnais