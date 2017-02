Une conférence – débat sur ‘’Mondialisation / Démondialisation’’

• Ce lundi 6 février à 18h au théâtre Canter, Ciné Campus vous présente le film ‘’Je ne regrette rien de ma jeunesse’’ (1946) de Akira Kurosawa. L’affiche est disponible en pièce jointe. Pour l’association Ciné-Campus, Mounir Allaoui.

• Nous rappelons que ce même lundi de 18 heures à 20 heures à l’Université de Saint-Denis (Moufia – UFR Droit – amphi D1) aura lieu une conférence - débat avec Jacques Nikonoff, Professeur associé à l’Institut d’études européennes (IEE), à l’Université Paris VIII Saint-Denis (93), économiste, ancien élève de l’ENA, ex président d’ATTAC France, sur le thème : ‘’Mondialisation/Démondialisation’’.

• Autre rappel : le mardi 14 février à 18h 30 à l’hôtel de ville de Saint-Denis, Mgr Georges Casmoussa, Archevêque émérite de Mossoul, auxiliaire patriarcal syriaque-catholique de Beyrouth, invité par le Père Isaïe, curé de Terre-Sainte et délégué de ’l’œuvre d’Orient’ pour La Réunion, donnera une conférence publique sur le thème : ‘’Chrétiens d’Irak : clés d’un vivre ensemble réaliste et honorable’’.

• Le mercredi 15 février, le CEVIF, l’ACF et ORIZON organisent une soirée projection conversation autour du film ’Freaks’. Le nombre de places étant limité, vous êtes invité à confirmer votre présence par mail cevif@orange.fr ou par téléphone au 0262.41.80.80. Le Secrétariat, Mélanie Mauve. CEVIF, 14 rue Henri Vavasseur - Immeuble Europa II – Saint-Denis.

• Le mercredi 15 février, de nouvelle séances d’Ohana Cinéma au Ritz de Saint-Denis et au Rex de Saint-Pierre avec ‘’3000 Nuits’’ de Mai Masri. « La révolte gronde dans une prison israélienne, où sont détenues des prisonnières politiques palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de Naplouse, vient d’arriver, condamnée à 8 ans de prison pour un attentat dans lequel elle n’est pas impliquée. Elle partage la cellule d’israéliennes condamnées pour droits communs et s’habitue progressivement à l’univers carcéral. Mais Layal découvre qu’elle est enceinte. Envers et contre tous, elle décide de garder l’enfant ». Les séances se déroulent toujours aux horaires suivants :

- RITZ ST-DENIS : Mercredi 15 février à 15h, 18h et 21h - Jeudi 16 février 18 et, 21h - Vendredi 17 février à 18h et 21h - Samedi 18 février à 15h, 18h et 21h - Dimanche 19 février à 15h, 18h et 21h - Lundi 20 février à 18h et 21h

- REX ST-PIERRE : Jeudi 16 février à 18h - Lundi 20 février à 18h - Mardi 21 février à 21h.

• Le vendredi 17 février à Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, Salle de Cordemoy 2 rue du Père Georges – Les Colimaçons – Saint-Leu, le Conseil Départemental de La Réunion vous invite (dès 17h 15) à participer à la présentation de l’exposition ’Pèlerinage intime à Puducherry, cité-poésie…’suivie de projections et échanges avec Dominique Laporte et Joël Baris (à 18h). Le cycle de conférences mensuelles de Mascarin a débuté cette année avec une invitation à découvrir le rôle joué historiquement par la Compagnie des Indes dans l’introduction de plantes dans les Mascareignes. Qu’il s’agisse des plantes ou des hommes, des origines indiennes sont aujourd’hui bien ancrées au cœur de notre île métisse. Nous poursuivrons ce mois ci notre voyage par un « pèlerinage intime à Puducherry, cité-poésie » sur les pas de Dominique Laporte et Joël Baris, épris de cette ville et curieux de découvrir les Créoles de Pondichéry ainsi que les similitudes et différences avec notre île. Une exposition de photos (du 7 février au 2 avril 2017) vous plongera dans l’univers de cet ancien comptoir français. Sur réservation auprès de Monique Paternoster : monique.paternoster@cg974.fr / tel 0262 24 79 23. Entrée gratuite dès 17h.

• Nous vous transmettons aussi cette annonce Francis Bourquin, président de l’association ’Les Amis du MADOI’ (Musée des arts décoratifs de l’océan Indien, Saint-Louis, La Réunion) : « Chers amis, Bon Jour ! La phase de recrutement de nos adhérents de l’Association ’Les Amis du MADOI’ est ouverte... Aussi, comme il est écrit Article 6 de nos Statuts : ’L’association est ouverte à toutes et à tous, sans condition ni distinction (...)’. En matière d’admission, je vous demande donc de veiller à un parfait équilibre, quant à la Mixité et à la Diversité de nos composantes afin de parvenir à une Belle Harmonie d’Ensemble, conforme à la belle représentation de l’œuvre de Picasso qui figure sur l’adresse Facebook du MADOI : www.facebook.com/madoireunion . Mixité & Diversité Hommes-Femmes, Jeunes-Séniors, etc...Diversité sociologique : étudiants, chefs d’entreprises, agriculteurs, commerçants, fonctionnaires, personnes morales (Banques, Assurances, Entreprises, etc...). Diversité avec une représentation de l’ensemble des communautés présentes sur l’île Bourbon depuis le XVIIème siècle : zarabes, comoriens, malgaches, africains, indiens, chinois, européens, etc… créoles et métisses dans le cadre du Principe de Laïcité Républicaine : ouverture d’esprit et respect de l’Autre. C’est-à-dire de favoriser une représentation de toutes les pièces de la Mosaïque Réunionnaise, dans le cadre du ’Vouloir-Vivre Ensemble’. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis : ’Chers Ambassadeurs du MADOI, merci pour votre action’ ! www.madoi.re Amitiés. Francis Bourquin, Président de l’Association ’Les Amis du MADOI’ Tel 0692 747 211 ».

• Nous rappelons qu’à l’OMS du Port, jusqu’au 23 février, aura lieu l’exposition de l’artiste peintre Elisabeth Levasseur qui expose ses œuvres à l’Espace Françoise Mollard. Contact : Office Municipal du Sport - 81, rue de Saint-Paul - tél. : 0262.42.41.20 / Email : port.oms@wanadoo.fr

Cercle Philosophique Réunionnais