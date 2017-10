Une nouvelle conférence de Farouk Issop 

• Le lundi 9 octobre à 18h, les adhérents et amis de Ciné-campus se retrouveront au théâtre Vladimir Canter pour le film ‘’Hiroshima mon amour’’ (1959), d’Alain Renais et Marguerite Duras.

• Le mardi 10 octobre à 18h à ’L’ArbraDelis’’ du Barachois (Saint-Denis), l’Association Initiatives Dionysiennes (AID) organise une rencontre sur ’Onze vaccins obligatoires : est-ce du judicieux ?’. Diaporama et débat par Bruno Bourgeon. Contact : tél 0262569622, BB (0692054505), ou JMT (0692029271) site : aid97400.lautre.net

• Le mardi 10 octobre à 18h 15 au Centre culturel Lucet Langenier de Saint-Pierre, une conférence est présentée par les Amis de l’Université sur : ‘’Reproches et jugements, comment les éviter ou s’en protéger ?’’, avec Marc Thomas, consultant, formateur, dirigeant de compétences relationnelles. Présentation : Reproches , jugements, accusations... ils pourrissent notre vie ! ceux que nous subissons et qui parfois nous font si mal... ceux que nous émettons.... et qui ne calment même pas nos colères et nos rancœurs. Et pourtant ces reproches et jugements - subis ou émis - disent que nous sommes touchés, blessés. Plus nous les ressassons ou les répétons.... plus nos plaies s’élargissent. Est il possible de s’en protéger et de les éviter sans se taire ? Comment soigner nos blessures et les cicatriser ? Comment apaiser ou restaurer les relations ? Contact : http://amis-univ-reunion.fr - 0692 77 49 20.

• Les mardi 10 et mercredi 11 octobre de 8h 30 à 18h, en amphithéâtre 150 Élie de l’UFR Lettres et Sciences Humaines, le Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones (LCF EA 4549) vous convie au colloque international qu’il organise sur le thème ’Paroles d’enfants, d’adolescents et d’adultes sur l’espace familial et scolaire dans l’océan Indien : vers une démarche intégrative des différents points de vue exprimés ?’. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’affiche, le programme et les résumés des communications sur la page web du BTCR et sur celle de l’UFR, tél 02 62 93 85 17.

• En pièce jointe, des infos sur les concerts Les Lignes présentés les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 octobre.

• Nous vous rappelons que le samedi 14 octobre à 15h le philosophe réunionnais Farouk Issop tiendra une conférence à la Bibliothèque Alain Peters du Moufia sur ‘’La Franc-Maçonnerie et l’Islam’’.

• Voici la version définitive du nouveau voyage en Inde organisé par Régine Armoudom en mars 2018. Le programme commencera par une retraite avec Jacques Vigne à Kankhal, la première semaine, puis enchaînera par une cure ayurvédique au Kérala, au centre Isola di Cocco. Comme à l’accoutumée, il y aura deux formules : - La formule courte, du 10 au 25 mars 2018 (durant les vacances scolaires). - La formule longue, du 10 mars au 5 avril 2018. Une première réunion d’organisation aura lieu le samedi 14 octobre 2017, à 18h 30, au centre de yoga ’Shakti Academy’, au 44 rue du commerce au centre ville de Saint-Paul (au 3ème étage). Contact : Régine Armoudom au 0692 17 73 48.

• Le Téat d’Azur présente ‘’Le petit chaperon rouge’’ du 14 au 27 octobre. (Voir la pièce jointe)

• Oté Pirates présente un nouveau concert au Téat Plein Air (scène Badamier) le samedi 14 ctore à 20h à Saint-Gilles.

Un message de Salanganes sur son atelier d’éducation émotionnelle pratique : En partenariat avec le CNFPT et le CCAS de Sainte-Marie nous avons la chance d’accueillir Michel Clayes pour un premier module d’introduction de deux jours aux outils de l’éducation émotionnelle. QUAND ? le week-end du 14/15 Octobre 2017. OU ? à Saint-Denis de 10h à 13h et de 14h à 17h. COMBIEN ? Tarif pour les deux jours : 100 euros (Pas de prise en charge employeur) - Étudiants et minima sociaux : 50 euros et possibilité d’échange de services. QUOI ? intervention de 2 jours sur la mise en œuvre pratique de l’éducation émotionnelle et sociale (l’EES). Contact : Formations.Salanganes@Gmail.com - 0692 339118.

• Voici le lien de la campagne de soutien à la publication du documentaire ‘’Le Bon Sens des Hommes’’ réalisé par Anaïs Charles-Dominique : https://www.pouss-pouss.re/fr Contact : Anaïs Charles-Dominique, réalisatrice indépendante - 0692 28 91 51 - achardom@gmail.com