Une ‘’Rencontre de poètes de l’Indianocéanie et d’ailleurs’’

• Le mercredi 1er février à 18h, au Centre Shakti Academy (44 rue du Commerce à Saint-Paul) l’association Sahaja Yoga France (loi 1901) vous invite à une séance de ‘’Méditation et musicothérapie indienne’’ pour ‘’découvrir un état profond de paix intérieure et de relaxation à travers des chants traditionnels de l’Inde’’. Une session de musicothérapie et méditation avec la présence exceptionnelle de musiciens de Suède et d’Ecosse. Pratiquant la méditation et le chant indien depuis plus de 10 ans, ils vont vous amener en état profond de paix intérieure et de relaxation à travers des chants traditionnels de l’Inde - Schlokas (poèmes en sanskrit décrivant et faisant l’éloge des différents aspects du Divin). Pour qui est cet événement ? Pour ceux qui veulent apprendre à méditer (plus facilement) et pour ceux qui méditent déjà et ont envie d’approfondir leur état de méditation à travers la musique et le chant. Entrée gratuite. Renseignements par tél : 0692 50 20 52.

• Le mercredi 1er février de 20h30 à 23h au Centre Shakti Academy (44 rue du Commerce à Saint-Paul), le Docteur Jacques Vigne tient sa dernière conférence de son mois de séjour à La Réunion sur ‘’Le Yoga des postures et de la méditation : les aspects physiques et psychologiques’’. Entrée 10 euros. Repas partage. Merci d’apporter votre coussin, tapis et châle. Contact : Régine au 0692 17 73 48.

• Le jeudi 2 février à 18h à l’amphithéâtre IES , CHU de Saint-Pierre (entrée côté IFSI, AURAR), l’Association Prévention Suicide (APS) organise dans le cadre de la 21ème journée nationale de prévention du suicide en France, une conférence-débat sur : ‘’Relier, communiquer et prendre soin pour prévenir le suicide à La Réunion’’. Une rencontre animée par Mme ODAYEN Danon Lutchmee, directrice d’APS, anthropologue et formatrice en sciences humaines et sociales ; Mme BELGHOMARI Fatiah, psychanalyste ; le Dr GRYNFELTT Stanislas, psychiatre.

• Les vendredi 3 et samedi 4 février, l’Association des Amis d’Auguste Lacaussade (AAAL) et la municipalité de Bras-Panon organisent une Journée d’études à l’occasion du centenaire de la naissance du poète créole Jean Albany et une Rencontre de poètes de l’Indianocéanie et d’ailleurs.

• Le samedi 4 février à 18h 30 au Village artisanal de l’Éperon (Saint-Paul / Saint-Gilles les Hauts), l’École du Jardin Planétaire organise la projection en plein air de ‘’La Guerre des Graines’’, un film de Stenka Quillet et Clément Montfort. Tous publics. « Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. Mais dans un avenir très proche, les agriculteurs n’auront peut-être plus le droit de ressemer leurs propres graines. Derrière cette confiscation, 5 grands semenciers détiennent déjà la moitié du marché des graines. La résistance paysanne s’organise malicieusement dans les campagnes ». Contact : téléphone 06 92 25 25 76, e-mail : contact@ecoledujardinplanetaire.re

• À l’OMS du Port, du 30 janvier au 23 février 2017, aura lieu l’exposition de l’artiste peintre Elisabeth Levasseur qui expose ses œuvres à l’Espace Françoise Mollard. Contact : Office Municipal du Sport - 81, rue de Saint-Paul Tel. : 0262.42.41.20 / Email : port.oms@wanadoo.fr

Cercle Philosophique Réunionnais