Une rencontre philo sur ‘’Le métissage à La Réunion : entre réalité et utopie’’

Voici quelques informations sur des rendez-vous culturels de la semaine à venir (la 6ème de l’année 2017, du lundi 6 au dimanche 12 février), reçues et transmises par le Cercle Philosophique Réunionnais, présidé par Jean Viracaoundin.

• Ce lundi 6 février à 18h au théâtre Canter, Ciné Campus vous présente le film ‘’Paranoid Park’’ (2007) de Gus van Sant. L’affiche est disponible en pièce jointe. Pour l’association Ciné-Campus, Markus Arnold.

• Le mardi 7 février à 18h à l’Arbradélis, l’Association Initiatives Dionysiennes organise une rencontre sur : ’Les Requins, clef de voûte des écosystèmes marins ?’. Présentation et débat par Clément Trystram, docteur ès-biologie marine. Contact 0262569622 ou BB (0692054505) ou JMT (0692029271).

• Le mercredi 8 février à 15h à l’artothèque de Saint-Denis, dans le cadre des ‘’cafés de l’Arto’’, sera présentée l’exposition de Didier Clain.

• Le vendredi 10 février à 10h (scolaire) et à 20h (à partir de 14 ans) à la Cité des arts au Fanal (Saint-Denis), la compagnie NEKTAR diffusera le spectacle ’Désarmés-Le Gran Kantik’, suivi d’une conférence menée par Jean Viracaoundin, Président du Cercle Philosophique Réunionnais, docteur en Science de l’Education, sur ‘’Le métissage à La Réunion : entre réalité et utopie’’, puis d’un débat public. Durée : 1h.

• Le dimanche 12 février à Jolifond (Basse Terre de Saint Pierre), le Mouvement ATD Quart Monde de La Réunion organise le ‘’Lancement officiel marquant la mobilisation 2017’’ pour la lutte contre la misère. Le programme : 9h, participation à la messe dominicale pour célébrer le 100e anniversaire du fondateur Père Joseph Wrésinski ; 10h 30 – 12h 30, rencontre autour des vidéos ou sono sur des extraits du fondateur et du Mouvement ATD Quart Monde ; 12h 30, repas commun. Nous vous transmettons en pièces jointes l’appel à l’action lancé par ATD pour 2017, la mobilisation du mouvement pour cette année et le contact avec ATD.

• Nous vous transmettons aussi cette annonce de l’association Salanganes, qui vous propose des ‘’Mercredis autrement’’ de 11h 30 à 16h. « Des mercredis pour jouer aux explorateurs de la nature réunionnaise, mettre en place des petites expériences scientifiques et saisir les enjeux environnementaux du monde qui nous entoure. Le mercredi venir avec son pique- nique et son goûter, des chaussures fermées pour profiter pleinement de la ferme. Pour des renseignements, contact : secrétariat pédagogique le mercredi et le samedi au 06 92 245 265 ».

• Nous rappelons qu’à l’OMS du Port, jusqu’au 23 février, aura lieu l’exposition de l’artiste peintre Elisabeth Levasseur qui expose ses œuvres à l’Espace Françoise Mollard. Contact : Office Municipal du Sport - 81, rue de Saint-Paul - tél. : 0262.42.41.20 / Email : port.oms@wanadoo.fr

Salutations cordiales.

Cercle Philosophique Réunionnais