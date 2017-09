Une semaine internationale de la non-violence, avec une nuit de méditation

• Le lundi 25 septembre à 18h, les adhérents et amis de Ciné-campus se retrouveront au théâtre Vladimir Canter pour « le film ‘’Le Sacrifice’’ (1986), dernier opus du grand maître russe Andrei Tarkovski. En pièce, jointe, vous trouverez l’affiche du film. Je me permets également de vous indiquer en pj ma conférence sur la bande dessinée, mardi prochain, à 17h 30, au campus universitaire du Tampon. Pour l’association Ciné-Campus, Markus Arnold ».

• Le mardi 26 septembre à 18h à ’L’ArbraDelis’’’ (Barachois, Saint-Denis), l’Association Initiatives Dionysiennes anime son Cafeco 233 avec ’Mélenchon la campagne d’un insoumis’, une vidéo de Gilles Perret et un débat animé par Bruno Bourgeon. Contacts : tél 0262569622, BB (0692054505) ou JMT (0692029271) site : aid97400.lautre.net

• Le mercredi 27 septembre à 17h30 au CEVIF (14 rue Henri Vavasseur - Immeuble Europa II – Saint-Denis) vous êtes invités à la projection- conversation sur ‘’Les amours imaginaires’’. Le nombre de places étant limité, merci de confirmer votre présence par mail cevif@orange.fr ou par téléphone au 0262.41.80.80. Secrétariat : Ménanie Mauve.

• Le jeudi 28 septembre à 18h 30 à l’ancien hôtel de ville de Saint-Denis (salle des mariages), une conférence est organisée par les Amis de l’Université sur ‘’L’histoire du peuplement de La Réunion : des origines à nos jours’’, présentée par Enis Rockel, guide, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages sur La Réunion. Contact : Les Amis de l’université - http://amis-univ-reunion.fr - 0692 77 49 20.

• Le vendredi 29 septembre à 18h 30, l’Artothèque présente Le Patio de la BDR avec ’Papangues : les rapaces de La Réunion’ de Sarah Caceres, Jean-Noël Jasmin et Olivier Payet sur ’L’essentiel des oiseaux réunionnais’…

• Le vendredi 29 septembre à l’OMS du Port aura lieu le vernissage de l’exposition des Artistes du Centre Pénitencier (voir l’invitation en pièce jointe).

• Un message de Régine Armoudom, de l’Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles : « J’ai le grand plaisir de vous partager le programme de la semaine internationale de la non violence, conclue par la grande nuit de la méditation. Comme chaque année, l’ARRCC (Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles) et la Mairie de Saint-Denis vous invitent à cet événement, en commémoration à l’anniversaire du Mahatma Gandhi. Cette année, le thème principal sera le stress. Ce programme avait déjà commencé par la création d’un mandala du Bouddha Médecine, par 5 moines bouddhistes du Monastère de GYUMED du Sud de l’Inde, invités par l’association Gyelsabje, à la salle des maires de la Mairie de Saint-Denis, depuis le 28 août dernier. Du lundi 25 au vendredi 29 septembre, vous aurez chaque soir une conférence, par différents intervenants, de 19h à 22h, à la salle polyvalente de la Mairie de Saint-Denis. Cette semaine se clôturera par le mandala de lumière à 19h sur le parvis de la Mairie de Saint-Denis, suivi à 20h par la grande nuit de la méditation, nuit qui se terminera le lendemain dimanche à 7h. Vous êtes tous et toutes les invités à ce grand événement, et vous êtes les bienvenus de partager cette information à tout votre entourage. Lumineuse semaine à vous, Régine - 0692 17 73 48. Vous trouverez le programme de la Grande nuit de la Méditation 2017 également dans le lien facebook ci-dessous : https://www.facebook.com/ahimsareunion/».

Évidemment, ces informations viennent de leurs auteurs, non pas de notre association. Et si vous avez d’autres informations culturelles à nous faire transmettre ainsi que des adresses mail d’ami-e-s et connaissances pour accomplir cette tâche, merci d’avance. Salutations cordiales.

Cercle Philosophique Réunionnais