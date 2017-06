Une table-ronde sur : « Que faire face à l’absence de termes en créole ? »

• Tout d’abord, ce message du Régine Armoudom que nous venons de recevoir : « Il reste encore des disponibilités pour les consultations et les séances de yoga, les lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 juin 2017. Petite précision concernant les séances de yoga séniors : elles sont ouvertes à tous, pas uniquement aux séniors, et seront données par un enseignant du Ministère AYUSH, et les pratiques auront aussi un rapport avec le thème de la semaine : le diabète. Les réservations se font UNIQUEMENT PAR TEXTO, au 0692 17 73 48, en spécifiant votre nom, prénom, email et numéro de téléphone, pour des raisons de bonne organisation, et je vous rappellerais ! Tout est gratuit, mais par respect pour les médecins et professeurs du Ministère AYUSH, venus spécialement pour cette semaine Internationale du Yoga, et les organisateurs de cet événement, merci de tenir vos engagements ! En vous remerciant de votre compréhension ». Contact : Regine Armoudom <raj108@live.fr>

• Ce mardi 20 juin à 18h au Barachois (Saint-Denis), à « L’ArbraDelis’’, l’AID (Association Initiatives Dionysiennes) anime son CAFECO 230 sur : « Résultat des législatives 2017 ». Présentation et débat par Bruno Bourgeon. Contacts : 0262569622, BB (0692054505) ou JMT (0692029271) ou aid97400.lautre.net

• Ce mardi 20 juin à 18h 30, la Bibliothèque départementale de La Réunion vous convie à la conférence grand public sur « Mayotte : Une identité malheureuse ? » de Mohamed Aït-Aarab, Maître de Conférences en littérature francophones à l’Université de La Réunion.

• Toujours ce mardi 20 juin, conférence présentée par les Amis de l’Université à Saint-Pierre au Centre Lucet Langenier à 18h 30, sur ‘’Sagesse amérindienne : le message des Algonkins du Québec’’ présentée par Jacqueline Andoche (Anthropologue, Docteur en anthropologie sociale et culturelle, Jacqueline Andoche vit à La Réunion d’où elle est originaire et enseigne dans une Ecole d’Art. Le sujet de sa thèse a porté sur l’approche ethnopsychiatrique des pratiques de santé en contexte créole). Contact : 0692 77 49 20.

• A l’occasion de la sortie de son 2e CD, Les Vwadhéva vous présentent « Vwa pou lo Ker », leur nouveau spectacle de ségas, maloyas et romances créoles aux dates suivantes : - Le mercredi 21 Juin à 18h 15 Show case à la FNAC de Jumbo Sacré-Cœur du Port pour la fête de la Musique ; gratuit. - Le samedi 8 Juillet à 20h à La Cerise sur le Chapeau à Saint-Paul. Voix : Amélie BURTAIRE, Jacqueline HOARAU, Nathalie EBRARD et Malou RIMPER. Percussions : Fred LADAUGE. Contact : Malou - 0692 82 24 91

• Dans le programme culturel au Port jusqu’au 28 juin à noter l’annonce d’une table-ronde à la Médiathèque Benoîte Boulard le samedi 24 juin à 15h sur le thème : « Que faire face à l’absence de termes en créole ? Néologismes, emprunts ou créolisation des mots ». Avec Axel Gauvin, Daniel Honoré et Daniel Vabois.

• Une invitation du philosophe réunionnais Farouk Issop pour le samedi 24 juin à 15h à la médiathèque Alain Peters du Moufia : « Notre prochaine conférence, insh Allah, est un regard à l’intérieur de soi. Le thème : L’art de l’Islam. Bref extrait : (…) La Beauté apparait commun ordre géométrique, cet ordre décrit l’intellect. Dans le plan axial, la ligne droite prévaut. Elle est tracée par les eaux, se fraie un chemin de lumière dans le sable du désert ou au cœur de la végétation. L’art de l’islam est Beauté naturelle, il permet de traduire le naturel de chaque être (…). Merci d’avoir la bienveillance de partager l’information. Wa Salam »

• Avec un peu d’avance, nous vous transmettons cette annonce : « L’association Ankraké organise un séjour de vacances du 1 er au 6 août 2017, au camping « Chez Josian er Céline » à l’Entre-Deux, pour les 10/16 ans. Le thème du séjour sera l’environnement, il s’agit de sensibiliser les jeunes sur le partage et la préservation de biens communs (eau, l’énergie), préserver notre santé et notre alimentation. Tout au long de la colonie, les jeunes iront à la rencontre d’agriculteurs, d’éleveurs, participeront aux ateliers du pole environnement de la CIVIS. Inscription jusqu’au 10 juillet 2017 ». Contact : Laurianne Fontaine, médiatrice culturelle - 0693 334 839 - ankrake@gmail.com

Cercle Philosophique Réunionnais