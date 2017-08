Alon bouz ansanm pou la zistis é la pé !

Ce samedi 19 août à la Cité des Arts de Saint-Denis, un magnifique ‘’Concert Solidarité’’ a été organisé par l’association Cœur et Conscience, présidée par Amédée Louis-Fernand, avec le soutien de 4 groupes d’artistes : ceux de Lindigo, Kiltir, Tiloun et Danyel Waro. Plusieurs centaines de personnes, solidaires de cette action, ont apprécié le spectacle et exprimé leur volonté de soutenir le combat de Cœur et Conscience pour « la paix, l’égalité et le respect de la planète ».

Prise de parole d’Amédée Louis-Fernand, le président de l’association Cœur et Conscience.

En effet, outre le plaisir de vivre l’ambiance chaleureuse des prestations artistiques, le public a également eu l’occasion de mieux connaître les valeurs humaines fondamentales cultivées par cette organisation associative humanitaire, fondée il y a 11 ans. Il a pu entendre notamment son président fondateur expliquer l’importance de s’engager ensemble dans la mobilisation pour la justice et la paix dans le monde car « il est important d’agir ensemble tous les jours pour un monde meilleur ».

Outre ces interventions très importantes, Amédée Louis-Fernand a également diffusé sur un écran à l’arrière de la scène d’admirables pensées de lui-même et de grands penseurs de l’humanité qui défendent ces valeurs. Ainsi, pour le président de Cœur et Conscience, « quand notre cœur et notre conscience agissent à l’unisson, nous pouvons surmonter tous les obstacles et relever les défis les plus improbables ».

On peut également citer par exemple Jim Hendrix, pour qui « lorsque le pouvoir de l’amour surmontera l’amour du pouvoir, le monde pourra vivre en paix ». On a pu voir aussi sur l’écran cette pensée de Nelson Mandela : « Il est très facile de casser et de détruire les héros ; ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent ».

D’où l’importance de ce proverbe africain : « Tous ensemble on va plus loin », comme le montrent les photos que nous a transmises Amédée Louis-Fernand. Et l’on connaîtra prochainement les nouvelles actions que va mener l’association Cœur et Conscience, notamment à l’occasion de la Journée mondiale de la Paix, célébrée le 21 septembre.

