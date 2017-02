Journée internationale de la langue maternelle : message de la directrice de l’UNESCO

Irina Bokova

A l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, l’UNESCO réaffirme son engagement total pour la diversité linguistique et le multilinguisme. Les langues expriment ce que nous sommes, elles structurent nos pensées et nos identités. Il ne peut y avoir de dialogue authentique, ni de coopération internationale efficace, sans le respect de la diversité linguistique, qui ouvre à la compréhension véritable de chaque culture. L’accès à la diversité des langues peut éveiller la curiosité et la compréhension mutuelle des peuples. C’est pourquoi l’apprentissage des langues est à la fois une promesse de paix, d’innovation et de créativité.

La Journée internationale de la langue maternelle, dédiée cette année à l’éducation multilingue, est aussi l’opportunité de se mobiliser pour les objectifs du développement durable, et notamment l’objectif 4, pour l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. L’éducation et l’information dans la langue maternelle est primordial pour améliorer les apprentissages, développer la confiance et l’estime de soi, qui sont parmi les plus puissants moteurs de développement.

Nous sommes des êtres de langage. Les cultures, les idées, les sentiments et mêmes les aspirations à un monde meilleur se présentent d’abord et toujours à nous dans une langue précise, avec des mots particuliers. Ces langues portent des valeurs et des visions du monde qui enrichissent l’humanité. Valoriser ces langues permet d’élargir l’éventail des futurs possibles, et de renforcer l’énergie nécessaire pour y parvenir. A l’occasion de cette Journée je lance un appel pour que le potentiel de l’éducation multilingue soit reconnu partout, dans les systèmes éducatifs et administratifs, dans les expressions culturelles et dans les médias, le cyberespace et les échanges commerciaux. Plus nous saurons valoriser les langues, plus nous aurons d’outils pour construire un avenir de dignité pour tous.