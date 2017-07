La légion d’honneur pour le président du Groupe de Dialogue Inter-religieux de La Réunion

Ce dimanche 9 juillet à la Villa du Département (rue de Paris à Saint-Denis), a eu lieu une célébration exceptionnelle de l’Eid-Ul-Fitr, en présence de plusieurs centaines de personnes. En effet, ce public a suivi avec beaucoup d’intérêt et souvent même avec émotion la remise d’une importante décoration à un grand défenseur des valeurs réunionnaises et humaines.

Il s’agit d’Idriss Issop-Banian, âgé de 70 ans, qui a déjà mené depuis plus d’une quarantaine d’années des actions très intéressantes sur le plan éducatif, social, poétique, religieux et politique au service de son peuple et de l’humanité. Et c’est pour saluer ces engagements que Mgr Gilbert Aubry lui a remis la légion d’honneur sous les applaudissements de la foule, après avoir brillamment rappelé ses divers parcours.

L’hymne réunionnais

Cette cérémonie a été marquée aussi par des éloges à Idriss Issop-Banian de la part de responsables politiques, comme la présidente du Département et une représentante de la Région, ainsi que divers représentants du GDIR comme Amode Houssen. À noter aussi les contributions de poètes comme Danièle Moussa et d’artistes comme le groupe Belal Lallmahomed de l’île Maurice et Maximin Boyer, qui a annoncé une bonne nouvelle : la sortie en septembre prochain du CD de l’hymne réunionnais qu’il a réalisé avec Patrice Treuthardt et Idriss Issop-Banian.

Dans son allocution, le décoré a fait preuve comme d’habitude de beaucoup de modestie, en remerciant notamment ses proches et beaucoup de compatriotes pour leur soutien, et en assurant qu’il restera fidèle à ses engagements pour faire avancer la fraternité réunionnaise, la solidarité indianocéanienne comme la justice et la paix dans le monde.

