Le PCR félicite une grande combattante réunionnaise de la liberté

Marguerite Jauzelon, le 18 juin 2013 à la préfecture, aux côtés de Paul Vergès, qui fit partie avec son frère Jacques des premières centaines de jeunes Réunionnaises et Réunionnais à s’engager tout au long de l’année 1943 dans les Forces Françaises Libres.

Chère Madame Jauzelon, bonjour.

Comme vous célébrez vos 100 ans ce 25 juillet, au nom de mes camarades du PCR je vous souhaite chaleureusement un joyeux anniversaire.

C’est une occasion d’exprimer nos sincères félicitations à une grande Réunionnaise, ancienne ambulancière de la Résistance, qui fit partie des 51 Réunionnaises ayant répondu en novembre 1943 à l’appel des représentants des Forces Françaises Libres à La Réunion pour libérer la France des occupants nazis.

Nous n’oublierons pas non plus la belle rencontre que vous avez eue le 18 juin 2013 à la préfecture avec notre président défunt Paul Vergès, qui fit partie avec son frère Jacques des premières centaines de jeunes Réunionnaises et Réunionnais à s’engager tout au long de l’année 1943 dans les Forces Françaises Libres.

D’où nos salutations cordiales et encore bon anniversaire !

Élie Hoarau