Le servis kabaré, une création réunionnaise

Hier, au cours de la journée de recherche journée de recherche intitulée « Regards croisés sur le patrimoine malgache, transmission et régénération d’un héritage vivant », Yu-Sion Live, professeur à l’Université de La Réunion, a présenté une communication sur le servis kabaré, une cérémonie en l’honneur des ancêtres apportée par les esclaves importés d’Afrique et de Madagascar, devenue une création réunionnaise.