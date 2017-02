Les deux siècles de luttes du Royaume de l’intérieur contre les esclavagistes

L’Université de La Réunion accueillait hier une journée de recherche intitulée « Regards croisés sur le patrimoine malgache, transmission et régénération d’un héritage vivant ». Cette manifestation a permis de donner un coup de projecteur sur l’apport de la Grande Île dans la construction de la culture, de la langue et du peuple réunionnais. Les études sur le maronage mettent en évidence l’existence d’un Royaume de l’intérieur pendant toute la durée de l’esclavage à La Réunion, c’est-à-dire pendant plus de la moitié de son histoire. Ce Royaume de l’intérieur s’opposait au gouvernorat esclavagiste qui dominait sur le littoral.