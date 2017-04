Nouvel an Tamoul : grand défilé à Sainte-Suzanne

La Commune de Sainte-Suzanne, en collaboration avec l’association culturelle Chapelle Front de Mer, organise pour la 23e année consécutive, le Nouvel an Tamoul.

Cet évènement majeur pour la communauté tamoule, est devenu au fil du temps une grande fête culturelle pour tous les Réunionnais. Pour l’édition de 2017, c’est l’année 5118 qui sera célébrée.

L’objectif principal pour la Commune de Sainte-Suzanne est de valoriser les richesses de la culture indienne, et faire découvrir l’histoire de l’Ile de la Réunion.

L’Inde a contribué à façonner l’histoire de l’île de la Réunion, notamment pendant la période de l’engagisme où beaucoup d’Indiens ont immigré à La Réunion, apportant avec eux leurs cultures, leurs manières de vivre, leurs idéologies…

Ces apports, dépassant le cercle de la communauté indienne, ont ensuite été partagés avec l’ensemble de la population de notre île, constituant ainsi un des socles de l’identité culturelle réunionnaise.

Notre diversité notre force

En valorisant ces apports, à l’occasion du Nouvel an Tamoul, il s’agit de faire partager à l’ensemble des Réunionnais tous les aspects culturels qui font la richesse et la singularité de la culture réunionnaise, pour permettre leur sauvegarde et leur préservation.

Ces objectifs rejoignent aussi les finalités du projet de territoire Agenda 21 Local de la collectivité, reconnue officiellement Agenda 21 Local France en 2013.

Il s’agit aussi de continuer à favoriser des actions qui contribueront à véhiculer l’idée que la diversité culturelle, propre à notre île, n’est pas un frein au mieux vivre ensemble. Au contraire, cette diversité constitue une force qu’il nous faut promouvoir et cultiver, afin de construire une société tolérante et harmonieuse, où l’épanouissement de tous les êtres humains, permettra à tous de vivre dans la paix, le respect et la solidarité.

Pour cette année 5118, la thématique retenue est « Paix, respect et diversité ». Dans cette perspective, une programmation est mise en place sur le territoire de Sainte-Suzanne, en collaboration avec le service animation de la Commune de Sainte-Suzanne, l’association culturelle Chapelle Front de Mer, et les autres associations de l’Ile.

De part son histoire, la population de Sainte-Suzanne est métissée, pluriethnique et pluriculturelle. Grâce à ce métissage, une petite société d’une grande richesse culturelle s’est construite. Sainte-Suzanne regroupe un grand nombre de Réunionnais d’origine tamoule, ainsi que de nombreuses associations cultuelles et culturelles tamoules sur son territoire. Ces tamouls sont les descendants des engagés, venus de l’Inde du sud majoritairement.

Dépasser les clivages

Au regard du contexte international actuel, avec les évènements dramatiques qui secouent le monde entier, la Municipalité de Sainte-Suzanne, en collaboration avec l’association Chapelle Front de Mer, propose des actions pour renforcer les liens sociaux, faire découvrir la culture tamoule, et mettre en valeur l’unité réunionnaise et sa diversité. La thématique retenue pour cette année 5118 est « Paix, respect et diversité ».

Ces animations auront pour objectifs, de dépasser les clivages sociaux, ethniques et religieux d’une part, et d’autre part de favoriser les échanges intercommunautaires. L’accent sera mis sur les valeurs d’échange, de solidarité, de paix, de partage et d’ouverture aux autres.

Il s’agit en particulier, de transmettre des valeurs et des principes comme le respect, la solidarité, la paix, en tenant compte de notre diversité culturelle. Ces grandes valeurs et principes sont véhiculés par la communauté tamoule, et son immense richesse culturelle.