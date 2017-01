Propositions du PCR pour la culture et l’éducation

Lors de notre 9e congrès, nous serons amenés à réfléchir sur plusieurs propositions pour l’élaboration d’un projet commun et partagé.

Le RESPECT de notre culture !

* « Les Reunionnais-es, venu-e-s de tous les coins du monde, constituent un peuple avec son histoire, sa culture, sa langue, son identité.

Comme l’a proclame le Manifeste des Civilisations et de l’Unité Réunionnaise, les cultures et religions des origines diverses de notre peuplement doivent être respectées a la fois pour valoriser les atouts de cette diversité et pour renforcer l’unité, la cohésion, la solidarité, la fraternité du peuple réunionnais. »

Le peuple réunionnais se comprend au travers du prisme : Réunionnais : un peuple - une Culture.

Les Réunionnais est un peuple banian, un peuple aux origines multiples qui, pourtant, montre au monde entier son vivre ensemble.

« Réunis, on est » et nous devons être fiers et heureux de donner cet exemple positif a ceux qui nous regardent.