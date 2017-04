A Marie Thé…

Le 4 décembre dernier, Michel Morel (casquette rouge), lors de la journée organisée par l’association REAGIES.

Ce jour 20 avril 2017

Le malheur qui vient brutalement de vous frapper nous laisse confondus de chagrin.

Nous ne trouvons pas les mots pour dire notre tristesse quand nous avons appris ce matin, le décès de Michel, ton époux. Nous nous souvenons encore de votre présence, tous les deux, lors de la journée de sensibilisation sur les événements de mars 1947 à Madagascar que REAGIES a organisé le 4 décembre 2016 à Saint-Leu.

Malgré sa maladie et son handicap et surtout les conditions météorologiques du jour, il s’est déplacé de Saint-Joseph pour y assister et nous soutenir dans notre action comme il me l’a tant précisé.

Personnellement, je vous témoigne tout mon soutien et mon affection dans cette épreuve qui vous touche si douloureusement.

En mon nom personnel et au nom de l’équipe de REAGIES, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Soyez assuré de notre sympathie et de notre soutien dans cette douloureuse épreuve que vous traversez. Sincères condoléances à toute votre famille.

Simone Yée-Chong-Tchi-Kan

Présidente de REAGIES