Bon voiyaz koté ou i sava ! Bon voyaz kamarad Moris !

Georges Gauvin.

Dopi vandredi, ou la fine alé l’ot koté la vi. Moris, in gran kantité d’moun i koné aou. Kisoi pars la trouv aou dann in maniféstasyon pou fé avans nout droi. Kisoi dann tout bann z’aktivité ou l’avé. Kisoi ankor dann tout sirkonstans la vi.

In moun bien zantiy, bien korèk, bien poli, in bon dalon, in bon frékantasyon !

Moris, pou moin, ou sé la fidélité. La fidèlité par raport out parti, la fidélité par raport out sindika, par raport out bann z’idé, par raport out bann valèr.

Ou la pa in zirouète k’i tourn avèk lo van !

Pou moin, ou sé galman in kèr zénéré é mi koné kékshoz vi ké ou la touzour aport out soutien nout komité pou lo droi bann shagosien rotourn shé zot, dann z’ot péi natal, isi dann l’oséan indien. Shak foi moin la dmand aou in ède, ou la touzour réponn prézan. Mi koné osi ou téi ède lé z’inn épi lé z’ot dann la diskrésyon.

Kèr zénéré, kèr klèr, om diskré.

Moris, pou moin, ou té in moun out tan : ou téi vé toultan konprann, toultan, aprann, toultan konète. Mi souvien kan plizyèr z’ané de ran, ou lété an parmi bann z’étidyan l’inivèrsité, apré aprann avèk nou, nout bèl lang kréol épi la kiltir rényonèz .

Mi rapèl ankor, konm si lété yèr, kan ou té apré pass in métriz dann la formasyon profésyonèl é kan ou téi domann sinpleman in kou d’min pou fé in dovoir, pou aprann in léson, é ou lété pi marmaye dann tan la. Ou lété kaziman gramoun dann tan la !

Sa té i anpèsh pa ou aprann, épi aprann ankor.

Zordi l’èr pou fé lo gran voiyaz la soné pou ou. Mi souète aou i bon voiyaz dann shomin galizé.

Bon voiyaz mon kamarad, ziska l’androi ou i doi alé.

Georges Gauvin, militant communiste de Saint-Denis