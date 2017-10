Décès d’Aude-Emmanuelle Hoareau

La Docteure en philosophie Aude-Emmanuelle Hoareau, ex-présidente du Cercle Philosophique Réunionnais.

Le Cercle Philosophique Réunionnais transmet avec beaucoup de peine une triste nouvelle : le décès ce vendredi de son ancienne présidente (2011-2015), Aude-Emmanuelle Hoareau, victime d’un AVC mortel à l’âge de 39 ans.

Comme le dit Jean Viracaoundin, le nouveau président du Cercle Philosophique Réunionnais, « sa disparition est, pour nous, un événement tragique : au-delà de sa jeunesse, elle était une des seules Réunionnaises (sinon la seule) à avoir un si haut niveau en philosophie. La Réunion perd donc ce qui aurait été une grande promesse de lumière ». Le Cercle Philosophique Réunionnais adresse bien sûr ses sincères condoléances à son compagnon, Benoît Clay, qui est l’auteur du logo de l’association et qui avait illustré le très bel ouvrage collectif que le CPR a publié en novembre 2011 sous le titre : ‘’Manifeste pour une pensée créole réunionnaise’’ et à toute sa famille.

« Nous vous informerons dès que possible sur les dates et lieux de la veillée éventuelle et des obsèques de notre chère Aude-Emmanuelle », conclut le Cercle Philosophique Réunionnais.