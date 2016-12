Décès de Rita Bancoult : message de condoléances du PCR adressé à Olivier Bancoult

Rita Bancoult lors d’une manifestation pour la cause des Chagossiens devant l’ambassade britannique à Port-Louis, tenant une pancarte : "Royaume-Uni, crime contre l’humanité".

« Nous apprenons avec tristesse le décès de votre maman, Rita Bancoult, une grande militante de la cause chagossienne. Cette disparition résume parfaitement le drame que vit votre peuple qui a été arraché de sa terre natale et interdit de retour par le gouvernement britannique. Elle avait rêvé de pouvoir retrouver son ile de son vivant, mais elle s’est heurtée à des Européens sans cœur.

En 2010, elle s’est adressée ainsi à l’ambassadeur de Grande-Bretagne, par écrit : « Mr Leake, mon nombril est enterré là-bas, à Peros Banhos. Je n’ai jamais cessé de penser à ma terre natale et aux tombes de mes proches et des chers disparus que j’ai laissés derrière moi. (…) Je n’ai plus qu’un sel désir aujourd’hui, c’est celui de mourrir à Peros Banhos et d’être enterrée dans le cimetière où j’ai déjà enterré deux de mes enfants et mes parents ».

Tout en partageant votre souffrance et celle de votre peuple exilé, le Parti Communiste Réunionnais formule le vœu que le gouvernement britannique respectera les dernières volontés de votre maman. Sincères condoléances, à vous, à votre famille et au Groupe Réfugiés Chagos.

Le Port, le 19 décembre,

Pour le PCR,

Ary Yée Chong Tchi Kan,

Co-secrétaire General.