Disparition de François Cazanove

François Cazanove s’est éteint ce dimanche matin 23 avril, plongeant toutes les personnes qui le connaissaient et le tenaient en haut degré d’estime dans la consternation et la tristesse. Il nous a quittés à l’âge de 72

ans, frappé par une maladie qui ne lui a laissé hélas aucune chance.

François Cazanove aura été ce personnage à la fois incontournable et toujours discret ayant joué un rôle de pôle d’équilibre et de médiateur, comme dans son club de la Jeanne d’Arc, envers lequel il a fait maintes fois la preuve de son attachement et de sa fidélité.

Grand sportif, qui avait su se maintenir tout au long de sa vie dans une forme physique qui faisait l’admiration de tous, François avait fait de son magasin vélo un lieu de dialogue, de bonne humeur, de solidarité aussi.

L’image qui restera de lui est celle d’un homme sage et qui comprend les choses.

Alain Dreneau

(*) La cérémonie religieuse se tiendra à l’église de la ZUP à 15 heures, suivie de l’inhumation au cimetière paysager.