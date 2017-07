Gilles Leperlier et Julie Pontalba rendent hommage à Maurice Soubou

Maurice Soubou.

Au début de la conférence de presse du PCR tenue par Gilles Leperlier et Julie Pontalba un hommage a été rendu à Maurice Soubou, décédé la veille. C’est une grande perte, indique Julie Pontalba.

Elle salue un militant engagé et modeste aux côtés du PCR et ainsi qu’au niveau syndical. « C’est une terrible nouvelle pour la Section PCR de Saint-Denis et le PCR. C’était un militant de la première heure et il a joué un rôle actif dans la dernière campagne des élections législatives à Saint-Denis », souligne-t-elle.

Il a toujours été là, il s’est impliqué dans l’action jusqu’à son dernier souffle.