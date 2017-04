Hommage à Michel Morel

La journée commence tristement avec l’annonce du décès de Michel Morel.

De retour à La Réunion, Michel a, des années durant et dans de très difficiles conditions matérielles impossibles à imaginer aujourd’hui, imprimé chaque nuit l’édition de Témoignages dont Thérèse et Laurence assuraient la saisie, Olga, Violetta, la composition emplissant lettre à lettre, les composteurs.

C’est dans ces mêmes conditions qu’il imprimait le journal du FJAR, les publications de L’École Réunionnaise, Témoignage Chrétien de La Réunion, les publications de la CGTR, de la CGPER, tous les matériels des campagnes d’information et électorales du PCR, etc, sans oublier les premières éditions des Cahiers de La Réunion et de l’Océan Indien.

Le passage à l’offset et l’appréciable renfort d’Ivrin soulagèrent la tâche de Michel.

Personne ne peut évaluer aujourd’hui ce qu’étaient le locaux de l’imprimerie d’alors, ceux des secrétaires et de la composition, bas de plafond et recouverts de tôles.

Dès que le PCR en eût les moyens et que l’accord avec AGM fut possible, les conditions de travail changèrent.

Dans son combat contre la maladie, Michel a fait preuve du même courage et de la même pugnacité que dans son travail militant. Toujours, même dans les plus durs moments, il a fait face avec cette bonhommie, ce sourire et ce goût de l’humour et du kasaz les kuyiy qu’il maniait en virtuose.

Jean