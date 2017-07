Hommage de Raymond Lauret à Maurice Soubou

Maurice Soubou.

De Québec où je suis actuellement, j’ai une amicale pensée pour mon camarade Maurice Soubou. Dans une discrétion toujours portée à nous apporter des éléments de réflexion pour nous aider à avancer et aller le plus loin possible, il participait à notre libération intellectuelle.

Son dernier message que j’ai eu il y a trois jours portait sur les dépenses inconsidérées que l’État cautionne ou entreprend, et qui menacent notre avenir et celui des générations à venir. Je te salue, Maurice. Sache que tu as apporté beaucoup à plus d’un.

Raymond Lauret