Remerciements

Raymond Langenier, une figure portoise respectée qui aura marqué la vie de sa cité.

Son épouse Edwige Langenier,

ses filles Raïssa et Gaëlle, son petit-fils Maël,

ses frères, Alex et Jean-Yves, sa sœur Héliette,

les familles Damour et Langenier

ont été très touché-e-s des témoignages d’affection, d’amitié et de solidarité

exprimés lors du décès de

RAYMOND LANGENIER

survenu le mardi 11 avril 2017

Votre nombreuse présence leur a permis de pouvoir surmonter cette douloureuse épreuve. Soyez-en remercié-e-s.

.