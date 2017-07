« Soyons tous ensemble fidèles aux combats de Lucet et Paul »

Jean-Yves Langenier et Maurice Gironcel ont pris la parole lors de l’hommage à Lucet Langenier.

Cette rencontre a commencé devant la tombe de Lucet Langenier par un dépôt de gerbe, puis par une minute de silence et par une belle allocution de Maurice Gironcel, secrétaire général du Parti Communiste Réunionnais et maire de Sainte-Suzanne. Celui-ci a notamment rappelé les nombreuses luttes menées par cet ancien Portois au service de son peuple et de l’humanité, en rappelant que pour Lucet Langenier « il ne faut jamais baisser les bras ».

Ensuite, Jean-Yves Langenier a pris la parole, en particulier afin de remercier les camarades de Sainte-Suzanne pour « leur admirable fidélité depuis 24 ans à participer à cette cérémonie ». Il a aussi rappelé plusieurs actions menées par celui qui a fait de « la commune de Sainte-Suzanne le nouveau phare de La Réunion », avant que Maurice Gironcel et ses camarades prennent le relai pour continuer son œuvre.

La cérémonie s’est poursuivie par un dépôt de gerbe devant la tombe de Paul Vergès.

Après cet hommage à Lucet Langenier, les camarades se sont rendus devant la tombe de Paul Vergès, qui nous a quittés le 12 novembre dernier à l’âge de 91 ans, où là aussi une gerbe a été déposée et une minute de silence observée pour saluer l’œuvre immense accomplie par le fondateur du PCR il y a 58 ans. Maurice Gironcel a clôturé cette belle cérémonie par cet appel vibrant en saluant la présence de Gilles Leperlier : « la meilleure façon d’honorer Lucet et Paul c’est que nous soyons tous ensemble fidèles aux combats très importants qu’ils ont menés durant toute leur vie ; continuons leurs combats camarades ! ».

Correspondant