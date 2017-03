250 000 dollars de Maurice pour soutenir les victimes du cyclone Enawo

« L’amitié et les relations bilatérales entre l’île Maurice et Madagascar sont au beau fixe, et les deux pays ont réitéré leur volonté commune de renforcer leurs relations ». C’est la déclaration du Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, à l’issue de sa rencontre avec le Premier Ministre de l’Île Maurice, Parvind Jugnauth, en marge des travaux de la première édition de la Plateforme Économique Africaine, AEP. A cette occasion, le Premier Ministre de l’Île Maurice a annoncé l’octroi d’un don de 250 000 dollars US pour soutenir les victimes du cyclone Enawo.

Le Président Rajaonarimampianina et le Premier Ministre Jugnauth ont également procédé à un tour d’horizon sur la coopération entre les deux pays. Ils ont notamment discuté de la redynamisation de la commission mixte en charge du suivi de la Zone Économique Spéciale (ZES) à Taolagnaro afin d’accélérer le processus de relance économique pour les deux pays. Selon le Président malagasy, les investisseurs mauriciens sont parmi les premiers à avoir manifesté leurs enthousiasmes par rapport à projet de ZES à Taolagnaro.

Par ailleurs, le secteur de l’élevage a été également abordé notamment en ce qui concerne les mesures prises pour éradiquer l’épidémie de fièvre aphteuse. Il a été aussi question d’échanges d’expériences dans plusieurs secteurs liés principalement à l’économie. Enfin, dans le courant de l’après-midi, le Président Rajaonarimampianina a rencontré des opérateurs et investisseurs mauriciens ; par la suite il a mandaté le Ministre d’Etat en charge de l’Agriculture, Rivo Rakotovao, pour discuter des contours des investissements possibles à Madagascar.