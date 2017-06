Attaques de requin à La Reunion et changement climatique

Dans son édition du 18 juin, la version en ligne du quotidien « Libération » s’intéresse aux attaques de requins à La Réunion. En effet, le même jour, un adepte de bodyboard avait été attaqué par un squale à Saint-Gilles. Voici un extrait de cet article :

« Pour les scientifiques, ces attaques sont avant tout le résultat d’une équation simple : la hausse de la population mondiale, accompagnée du développement des activités nautiques, surf en tête, accroît naturellement les possibilités d’interaction entre l’homme et l’animal. « Avec l’augmentation des températures de l’air, causée par le changement climatique, les gens passent également plus de temps à la plage et dans l’eau, menant à une augmentation des interactions entre les requins et les humains », ajoute Blake Chapman.

La hausse des températures de l’eau et la multiplication des événements climatiques extrêmes, comme les cyclones ou les tornades, auraient dès lors un impact sur le comportement et les mouvements des requins.

Même constat pour Chris Lowe, directeur du Shark Lab de la California State University. « Alors que ce sont des migrateurs, nous avons vu des requins apparaître dans des endroits où ils ne vont pas normalement et y rester. » Le changement climatique aggrave également le phénomène naturel El Niño, qui se produit tous les cinq à sept ans et qui est marqué par un réchauffement des eaux du Pacifique. Coïncidence ? Les dernières années où il y a eu le plus d’attaques de requins dans le monde correspondent aux années 2009-2010 et 2015-2016, marquées par deux épisodes El Niño particulièrement forts. »