COI : « Solidarité envers Madagascar »

Hamada Madi, Secrétaire général de la COI.

« Nos pensées fraternelles vont aux familles endeuillées et à toutes celles et ceux qui subissent durement les conséquences des intempéries », déclare S.E.M. Hamada Madi, Secrétaire général de la COI, actuellement en déplacement aux Comores.

« J’appelle à la solidarité de tous, en particulier à celle de nos Etats membres et de nos partenaires au développement, pour répondre aux besoins d’urgence qui se font sentir dans la Grande Ile », ajoute-t-il.

De son côté, la COI, à travers son Réseau de Surveillance épidémiologique et de gestion des alertes (SEGA One Health) mis en place grâce au soutien de l’Agence française de développement, est mobilisée pour intervenir à la demande des autorités sanitaires de Madagascar.

L’Indianocéanie est la troisième région du monde la plus touchée par les catastrophes naturelles. Du fait de sa superficie, Madagascar, Etat le plus peuplé de la région, est particulièrement vulnérable aux catastrophes. C’est pourquoi la COI poursuit ses efforts pour réduire les risques et l’impact des catastrophes naturelles et pour améliorer la résilience de ses Etats membres. »