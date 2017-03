Cyclone Enawo : l’Union européenne soutient la solidarité

La Croix-Rouge de Madagascar dans un centre d’accueil à Antananarivo.

Face à l’ampleur des dégâts causés par le cyclone Enawo qui a sévèrement touché plusieurs régions de Madagascar, faisant des victimes et affectant fortement la vie de milliers de personnes, la Délégation de l’Union européenne à Madagascar réaffirme son engagement et son entière solidarité au gouvernement Malagasy et aux familles des victimes. L’Union européenne soutient les efforts d’appui aux sinistrés du gouvernement, des autorités locales, et de tous les acteurs humanitaires.

L’UE soutient déjà les interventions d’urgence, au moment où la souffrance et la vulnérabilité de la population est la plus élevée. En effet, les partenaires humanitaires (Croix Rouge malgache, CARE, WHH, UNICEF, PAM) bénéficiant d’un financement de ECHO (Direction Générale de l’Aide Humanitaire et de la Protection Civile de l’Union européenne) à Madagascar, ont pu modifier leur approche de façon à intervenir immédiatement avec de l’aide d’urgence (abris, nourriture, soins de santé). Quant aux dégâts causés sur les infrastructures (routes, ponts, barrages, digues) l’UE travaille en étroite collaboration avec les services concernés, pour mobiliser son programme de réparation des dégâts climatiques. Ce mécanisme permet de rétablir les principaux axes de circulation et de réparer les infrastructures nécessaires à la protection contre les inondations.