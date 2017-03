Cyclone Enawo : REAGIES appelle à la solidarité des autorités réunionnaises

Simone Yée Chong Tchi Kan, secrétaire de REAGIES.

Enawo est le premier cyclone tropical de la saison à toucher la grande île. Selon nos amis malgaches, le cyclone a touché terre à 12h00, dans la région Est, à 20 km de Antalaha qui subit de plein fouet des vents très violents. Mais la puissance du cyclone, impacte également le Nord-Ouest, notamment l’île touristique de Nosy Bé qui subit de fortes rafales et des pluies intenses…

A Madagascar, régulièrement, les cyclones tropicaux font des dizaines de victimes et de nombreux sinistrés. Pour exemple, le cyclone Giovanna en 2012 et la tempête tropicale Irina avaient provoqué la mort de 112 personnes et fait 90.000 sinistrés. Les pertes économiques étaient énormes. Cependant, on pense que si les secours étaient arrivés en urgence et si la relance économique était soutenue, les pertes en vies humaines et en ressources alimentaires auraient être atténuées.

Actuellement, le cyclone Enawo traverse Madagascar alors que l’île souffre d’une intense sécheresse. Tant mieux pour la pluie mais les dégâts collatéraux seront très importants. La population aura besoin d’interventions urgentes pour redresser la situation.

C’est pourquoi l’association REAGIES qui mène des actions de solidarité avec Madagascar tient à exprimer son soutien à la population éprouvée et appelle les autorités réunionnaises à apporter la solidarité à un voisin dans cette difficile épreuve.

P/Réagies

Simone Yée-Chong-Tchi-Kan