Cyclone Irma : message de Gélita Hoarau Jacques Cornano, Félix Desplan,  et Jacques Gillot, sénateurs de Guadeloupe

Chers collègues et chers amis,

Hier, les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ont été touchées par un des cinq plus puissants cyclones jamais observés, Irma. Les dégâts sont considérables. La Guadeloupe a été également sous l’influence de ce phénomène.

Sénatrice de La Réunion, je représente un territoire qui a déjà été durement éprouvé par des cyclones. Nous savons donc ce que signifie les conséquences de ce genre de catastrophe, aussi Irma nous touche également.

Je tiens donc, chers collègues et chers amis, à vous faire part de ma solidarité et de mon soutien à la population de Guadeloupe qui a la responsabilité d’être la base humanitaire, poste avancé de la solidarité vers les îles les plus éprouvées. Ce dramatique événement rappelle la justesse de notre préoccupation commune face aux changements climatiques.