Enawo : l’ONU sur le terrain à Madagascar

Une délégation du Système des Nations Unies à Madagascar dirigée par le Coordonnateur résident Mme Violette Kakyomya et composée des Représentants résidents du PAM et de l’UNICEF et des missionnaires de l’UNOCHA/UNDAC est actuellement dans le Nord de Madagascar, visitant les localités victimes du passage du cyclone Enawo.

Volontaires de la Croix-Rouge de Madagascar mobilisés aux côtés des sinistrés. (photo Croix-Rouge de Madagascar)

Une délégation du Système des Nations Unies à Madagascar dirigée par le Coordonnateur résident Mme Violette Kakyomya et composée des Représentants résidents du PAM et de l’UNICEF et des missionnaires de l’UNOCHA/UNDAC est actuellement dans le Nord de Madagascar, visitant les localités victimes du passage du cyclone Enawo le 7 mars 2017.

Le survol aérien des sites a montré l’importance des dégats et des pertes laissés par Enawo notamment à Maroantsetra. Les populations locales avec l’appui des acteurs humanitaires ont commencé les premières réponses d’urgences et poursuivi les évaluations posts cycloniques.

La délégation du Système des Nations Unies était cet après midi à Sambava rencontrant les autorités locales et la population. Cette visite sur terrain se poursuivra à Antalaha.

« Ce type de déplacement est important car c’est l’occasion pour le Système des Nations Unies de voir comment mieux appuyer les populations, les autorités locales et le gouvernement à mener les actions d’urgence et de réhabilitation » a déclaré Mme Violette Kakyomya, Coordonnateur résident du Système des Nations Unies à l’arrivée de la délégation à Sambava en début d’après midi.

Des équipes du Système des Nations Unies à Madagascar avec l’appui de la mission UNOCHA/UNDAC ont été déployées sur terrain depuis lundi pour appuyer les autorités locales et les partenaires locaux en termes d’évacuation et d’évaluation des dégâts et des réponses aux urgences (Sava, Analanjirofo et Sofia). La mobilisation d’une équipe Internationale des Nations Unies pour l’aide à la Coordination en cas d’Urgence (UNDAC) vise en particulier à soutenir les efforts du gouvernement dans la coordination des opérations d’urgences, les évaluations multisectorielles, l’identification des priorités humanitaires, la gestion de l’information ainsi que le soutien dans la coordination de l’aide internationale.