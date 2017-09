Irma détruit Saint-Martin à 95 % : comment La Réunion pourrait-elle résister ?

Des vents à plus de 300 kilomètres par heure, des vagues de plus de 10 mètres, des pluies diluviennes : le cyclone Irma est le plus puissant jamais observé dans l’Atlantique. Il a tout ravagé sur son passage. Comment La Réunion pourrait-elle résister à un tel phénomène qui a détruit Saint-Martin à 95%.

Image France Infos.

Plusieurs îles des Antilles ont été gravement touchées. Saint-Martin et Saint-Barthélémy étaient sur la trajectoire de l’œil du cyclone. Saint-Martin est ravagée à 95 %, les toits de la préfecture, de la gendarmerie et de l’hôpital ont été arrachés. La préfète a même dû se réfugier dans un abri bétonné. Six morts sont d’ores et déjà dénombrés. Comme ces bâtiments faisaient partie des plus solides, l’inquiétude est grande pour les autres habitations. À Saint-Barthélémy, la caserne des pompiers est noyée sous un mètre d’eau, la centrale électrique est inutilisable. Les premiers témoignages du passage du cyclone Irma parlent d’une explosion, de murs en béton qui tremblaient comme du carton. La reconstruction prendra des années.

Les images des inondations au Texas la semaine dernière avaient marqué les esprits. Avec Irma, les dégâts ont franchi un cran supplémentaire. C’est en effet un cyclone tropical très intense qui s’est abattu sur des îles habitées par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Un tel phénomène a déjà eu lieu aux Philippines, aux Fidji ou à Vanuatu, cette fois ce sont des collectivités de la République qui sont touchées. En conséquence, les informations qui arrivent à La Réunion sont plus nombreuses, cela montre définitivement que personne n’est à l’abri. Irma est d’une intensité sans précédent, et avec le changement climatique, ce type de phénomène risque de se reproduire.

En effet, qu’est-ce qui peut résister à des vents à plus de 300 kilomètres par heures et à des vagues de plus de 10 mètres ? Ceci souligne la vulnérabilité de La Réunion. Car les dégâts d’un cyclone comme Irma dans notre île seront amplifiés par le relief. À la différence de Saint-Martin, La Réunion est une île montagneuse. Un Réunionnais sur trois vit dans une zone à risque. La quasi-totalité des grandes villes sont construites sur le littoral, et le ruissellement des pluies diluviennes gonfle les ravines alors que la rivière des Galets est le seul cours d’eau endigué jusqu’à son embouchure. Plus de 500 radiers sont autant de dangers pour les automobilistes pris au piège de la montée soudaine des eaux.

En 1948, un cyclone avait transformé la ville de Saint-Leu en un lit de rivière d’où émergeaient quelques maisons qui avaient été épargnées. Un tel phénomène peut se reproduire alors que notre île compte désormais plus de 850.000 habitants.

Irma rappelle qu’une préoccupation urgente est la protection de la population et des infrastructures. Gageons que les autorités compétentes puissent en tirer les conclusions nécessaires, notamment en arrêtant de concentrer les investissements sur une route en mer particulièrement exposée aux cyclones et à la montée du niveau de l’océan Indien.

M.M.