La coopération pour relever le défi de l’adaptation au changement climatique

Actuellement se tient à Bonn une conférence internationale sur le climat, préparatoire à la COP23 qui se déroulera à la fin de l’année dans la ville allemande. À cette occasion, les scientifiques ont de nouveau attiré l’attention sur l’accélération des effets du changement climatique et appelé à la coopération pour relever les défis de l’adaptation.

Exposition à Bonn. (photo UNFCCC)

Les scientifiques réunis à Bonn la semaine dernière ont mis en garde contre l’accélération des impacts climatiques dans le monde et ont appelé à une observation régionale accrue et de meilleure qualité pour aider les populations locales à résister aux changements climatiques grâce à l’aide de prévisions et de modélisation plus précises.

Ceci est particulièrement important étant donné que la température moyenne mondiale actuelle affecte différentes régions de différentes façons. Les modèles climatiques mondiaux fournissent d’importantes projections mais couvrent généralement de vastes régions englobant différents paysages, chacun avec un potentiel variable d’inondations, de sécheresses ou autres événements extrêmes.

Le Conseil de l’Arctique rapporte que l’Arctique se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. En Afrique, alors que des régions sont déjà confrontées à de sévères sécheresses, encore plus sont prévues, bien qu’il soit possible que la Corne de l’Afrique subisse des précipitations accrues d’ici la fin du siècle.

Étant donné que les différences dans les projections climatiques régionales sont importantes, il est essentiel de mettre à jour les politiques d’adaptation et de risque de catastrophe selon les scénarios de risques régionaux en Afrique, selon le Centre africain pour les applications météorologiques pour le développement.

Les participants au Dialogue scientifique de Bonn ont convenu de continuer à développer des activités adaptées à la région et d’avancer et de coordonner les données scientifiques et l’application de la modélisation climatique régionale par le biais de partenariats mondiaux.

Ces partenariats comprennent :

Les centres climatiques régionaux de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui soutiennent les membres de l’OMM à produire des prévisions régionales à long terme et renforcent leurs capacités à répondre aux besoins nationaux en matière d’information climatique. L’OMM mène plusieurs activités par le biais desquelles elle aide les nations à développer leurs capacités grâce à des infrastructures techniques et institutionnelles.

La Coordinated regional climate downscaling experiment(CORDEX) du Programme mondial de recherche sur le climat, qui fournit un cadre internationalement coordonné pour améliorer les projections climatiques régionales.

Le Centre de services scientifiques de l’Afrique de l’Ouest sur les changements climatiques et une utilisation des terres adaptées (WASCAL), un centre de services climatiques de 10 pays chargé de renforcer l’infrastructure et les capacités de recherche en Afrique en Afrique de l’Ouest.

En coordonnant les données scientifiques climatiques régionales grâce à ces partenariats, les experts espèrent mieux comprendre les phénomènes climatiques régionaux, améliorer les prévisions climatiques et diminuer la vulnérabilité des régions aux changements climatiques. Les données climatiques régionales sont importantes pour les plans nationaux d’adaptation, les mesures d’atténuation et les décisions visant à remédier aux pertes et préjudices causés par les risques liés au changement climatique.