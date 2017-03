Le Président Faure exprime sa compassion et sa solidarité au peuple frère de Madagascar

Dans un message à son homologue Hery Rajaonarimampianina, le Président Danny Faure a adressé un message de compassion et de solidarité au peuple frère et ami de Madagascar, à la suite du passage du cyclone Enawo dans le pays où selon le bilan provisoire communiqué par le Bureau national de gestion des catastrophes (BNGC), les inondations qui ont suivi le passage du cyclone ont fait 5 morts et de nombreux dégâts.

Selon les observateurs, Enawo est le plus fort cyclone ayant touché Madagascar depuis treize ans.

Notant que le pays n’avait pas besoin d’une telle catastrophe au moment où il travaille admirablement à relancer son économie, le Président Faure a exprimé sa « profonde tristesse » et a présenté au nom du peuple seychellois, de son gouvernement et en son nom personnel, « nos vives condoléances et nos sincères sentiments de solidarité ».

« Nos prières accompagnent aussi bien les victimes que les blessés et souhaitons une convalescence rapide et réconfort à tous ceux qui ont souffert dans ce désastre naturel », a écrit le président seychellois, qui a aussi fait part de sa conviction que le courage et la détermination du peuple malgache étant connus de tous, il saura « puiser en son sein les ressources morales nécessaires pour surmonter ce moment difficile. »