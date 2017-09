Le rôle crucial des femmes

Voici la dernière partie de l’article paru dans l’Humanité du 28 août et rendant compte d’un colloque organisé le 27 mars dernier au Parlement européen par la Gauche Unitaire Européenne portant sur le rôle du capitalisme dans la crise environnementale. Après avoir démontré que ce mode de production est le responsable du changement climatique et des atteintes à l’environnement, ce colloque a étudié quelles sont les alternatives possibles (voir Témoignages des 30 et 31 août et du 1er septembre 2017). Il conclut en mettant en évidence le rôle important des femmes.