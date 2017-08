ATR-FNAUT : « Le réseau Alternéo de la CIVIS menacé de désorganisation par un risque de corruption ? »

« ATR-Fnaut met en garde les élus contre les pressions exercées par les grosses entreprises de transports de voyageurs constituées en groupement, dans le but de peser sur l’attribution du marché.

La décision des élus ne devra pas conduire à désorganiser le réseau de transport des usagers.

Cinquante emplois de chauffeurs du réseau Sud « Cars Joseph », et leurs familles, sont aussi directement menacés.

La responsabilité de nos élus est engagée pour répartir équitablement le marché des transports, en faisant respecter « une concurrence libre et non faussée » : quels sont les justes critères financiers, techniques et sociaux nécessaires à une entreprise réunionnaise pour assurer cette délégation de service public ?

Nous comptons sur la vigilance des élus pour éviter une concentration des transports de l’île aux mains d’un seul groupement. »

ATR-Fnaut