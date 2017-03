Route du littoral : les Réunionnais paieront longtemps l’arrêt du tram-train et de la NRL

Ce 14 mars, des roches sont tombées sur la route du littoral. Les Réunionnais vont encore être lourdement pénalisés par les perturbations engendrées sur cet axe stratégique. Si le protocole de Matignon signé par la Région et l’État en janvier 2007 avait été respecté, les Réunionnais pourraient déjà utiliser le tram-train et bientôt rouler sur la nouvelle route du littoral. Le choix de remplacer ces deux projets par celui d’une route en mer a renvoyé aux calendes grecques la perspective d’une liaison sécurisée entre Saint-Denis et La Possession.

Depuis dimanche, La Réunion connaît un épisode de fortes pluies. Ce phénomène explique sans doute que l’on ait une nouvelle fois frôlé la catastrophe sur la route du littoral. En effet, un bloc s’est détaché de la falaise. Des galets sont même tombés sur la chaussée côté mer. En conséquence, ce sont d’importants embouteillages en attendant une inspection et des travaux urgents afin que la circulation puisse reprendre dans de meilleures conditions de sécurité.

Une fois de plus, les Réunionnais paient le prix d’une décision politique prise dans les années 1950. À cette époque, le pouvoir a choisi d’abandonner le train et de construire la route du littoral. C’est le point de départ d’une crise dont le poids humain et financier se fait sentir sur plusieurs générations de Réunionnais. En effet, à l’époque du train, les problèmes de fermeture de l’axe rapide entre Saint-Denis et La Possession ne se posaient pas, car le train passait dans des tunnels et pas en pied de falaise.

Une route qui dura 15 ans

Mise en service en 1963, la route du littoral n’a été utilisée que 15 ans à cause des innombrables chutes de pierre. Une seconde route, cette fois à 4 voies, est inaugurée en 1978. Les concepteurs de cet ouvrage estimaient que le problème de la sécurité était réglé en repoussant la route au large de la falaise, sur une digue surplombant la mer d’une hauteur de 8 mètres. Deux ans plus tard, un effondrement de la falaise engloutissait les 4 voies à l’entrée de Saint-Denis, faisant plusieurs victimes. L’erreur des concepteurs était donc manifeste. De plus, des roches continuaient à tomber sur la route. Cela a obligé à commencer à la pose de filets, et à fermer régulièrement les voies sur le côté montagneen fonction du niveau des précipitations. Avec l’accroissement du parc automobile, le passage de quatre à deux voies entraîne d’importants embouteillages.

La responsabilité de l’État

En tant que route nationale, la route du littoral était alors sous la responsabilité de l’État. C’est lui qui devait financer les travaux, et autoriser la circulation sur cet axe. En 2002, l’acte 2 de la décentralisation prévoyait que pour La Réunion, les routes nationales relèvent désormais de la Région. Comme depuis plus de 20 ans, l’État n’avait pas assumé ses responsabilités pour sécuriser la liaison entre Saint-Denis et La Possession, la Région Réunion présidée par Paul Vergès a refusé un transfert en l’état. En 2006, quelques semaines après le passage du cyclone Gamède, un second effondrement de plaque recouvrit totalement la route du littoral à quelques centaines de mètres de La Possession. Plusieurs morts furent à déplorer. Cet événement tragique soulignait que la route du littoral était impossible à sécuriser, d’où l’urgence pour l’État d’assumer ses responsabilités.

Remise en cause du Protocole de Matignon

Les négociations aboutirent par la signature du Protocole de Matignon en janvier 2007 par Paul Vergès, président de la Région Réunion, et Dominique de Villepin, Premier ministre. Le transfert de la gestion de la route du littoral était acté. Mais en échange, l’État s’engageait à co-financer deux projets pour une sécurisation de l’axe entre Saint-Denis et La Possession : le tram-train et la nouvelle route du littoral. Le chemin de fer était placé sous la responsabilité de la Région et devait être mis en service en 2012. La nouvelle route du littoral relevait de l’État, avec une inauguration prévue en 2017. Si le chantier du tram-train suivait son cours, celui de la NRL a rapidement accusé un an de retard. En 2010, les premières emprises du tram-train étaient réalisées à Saint-Denis et à Cambaie, tandis que la pose de la première pierre de la route du littoral devait avoir lieu en 2011. Le changement de majorité à la Région en 2010 a tout remis en cause. La nouvelle direction de la collectivité a choisi de remplacer les deux projets par une route en mer à 6 voies, plus au large que la NRL. Elle a renégocié le Protocole de Matignon en affectant les crédits prévus pour les deux chantiers sur un nouveau. Tout devait repartir de zéro. Et pour satisfaire les intérêts des patrons transporteurs, une digue était prévue entre La Possession et La Grande Chaloupe. Rappelons que des représentants de ce patronat s’étaient illustrés lors des deux blocus de la Région organisés en novembre 2008 et en juillet 2009 sous la majorité précédente.

Déjà 7 ans de perdus

7 ans plus tard, la situation s’est aggravée pour les dizaines de milliers d’usagers quotidiens de la route stratégique qui relier le Nord à l’Ouest de l’île. En effet, à la date d’aujourd’hui, si le Protocole de Matignon signé en 2007 avait été respecté, les Réunionnais pourraient utiliser le tram-train entre Sainte-Marie et Saint-Paul, et s’apprêteraient à rouler sur la nouvelle route du littoral. Ainsi, le problème de la sécurisation de l’axe reliant l’Ouest au Nord aurait été définitivement réglé.

Au lieu de cela, les Réunionnais en sont réduits à être les spectateurs d’un chantier maritime qui fait émerger quelques piliers dans la mer, tandis que la digue reste un rêve car les matériaux nécessaires à sa construction n’ont pas été prévus. Pour ne rien arranger, la montée du niveau de la mer interroge sur la durée de vie de la route en mer une fois qu’elle sera achevée.

Depuis 60 ans, le 12 kilomètres entre Saint-Denis et La Possession accaparent une grande partie des sommes consacrées aux investissements à La Réunion. Le choix d’une route en mer ne fait que prolonger ce système en l’accentuant. Il est donc urgent de revenir à une autre solution permettant de mettre les Réunionnais à l’abri des chutes de pierre et des caprices des océans. Pour sa part, le PCR préconise de relancer le chantier du train et de revenir au projet initial de nouvelle route du littoral qui combinait tunnels et viaducs sans s’avancer aussi loin dans la mer. 7 ans ont déjà été perdus, il faut sortir de l’immobilisme et des idées périmées.

M.M.