Route en mer : aucune décision avant une expertise technique et les élections

Selon les promoteurs du chantier de la route en mer, l’ouverture d’une carrière à Bois-Blanc est indispensable à la poursuite du projet qui est bloqué entre La Grande Chaloupe et La Possession faute de matériaux. Si l’avis rendu peut permettre au préfet de prendre un arrêté en faveur de l’ouverture de la carrière, ce ne sera pas fait de sitôt. En effet, une expertise technique est demandée sur l’approvisionnement en matériaux du chantier. De plus, aucune décision ne sera prise avant l’élection présidentielle et les élections législatives.