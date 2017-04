6e trophée de robotique à La Réunion

Pour cette édition, 24 équipes venues de 8 établissements différents vont concourrir. Les collèges et lycées inscrits se préparent à cet évènement depuis des mois.

Collège Saint Michel : 1 équipe Collège de Cambuston : 3 équipes

Lycée Lasalle-Saint Charles : 5 équipes

Lycée Lislet Geoffroy : 2 équipes Lycée Jean Joly : 3 équipes

Lycée Louis Payen : 4 équipes

Lycée Roland Garros : 4 équipes

Lycée Bois d’Olive : 2 équipes

Organisé par l’association Sciences Réunion en collabora on avec l’Académie de La Réunion, le Trophée Robotique a pour objectif de mettre en lumière et de valoriser le travail effectué par les lycéens de sections SI, STI et STI2D ainsi que les collégiens.

Les lycéens doivent présenter un projet Robotique aux épreuves du baccalauréat. La réalisation des projets, qui comprend la conception et la programmation de robots, débute dès la rentrée de septembre.

Le Trophée Robotique permet aux participants de présenter leurs projets aux autres concurrents, ainsi qu’aux organismes et partenaires présents.

Ce e manifesta on s’inscrit directement dans l’objectif principal d’un Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle, qui est de transmettre et promouvoir les sciences, en les rendant accessibles à tous. Depuis maintenant 5 ans, ce concours réunit les passionnés de robotique de tout âge, des élèves de primaires aux étudiants de l’Université. L’événement permet aux participants de tester leurs réalisations, de déceler des défauts de conception et ainsi de perfectionner leurs robots et leurs programmes, ce qui crée l’échange et le partage des connaissances intergénérationnel.

En n, c’est l’occasion pour les participants au concours de rencontrer des professionnels tels que des ingénieurs, et ainsi de découvrir l’avenir de la filière Robotique à La Réunion.

Ces rencontres motivent les participants, et leur apportent une vision concrète du développement d’un projet au-delà des épreuves du baccalauréat et du concours proprement dit.