À Sainte-Suzanne, remise des diplômes aux collégiens

Maurice Gironcel, maire et conseiller départemental de Sainte-Suzanne, a participé à cet événement…

Le mercredi 20 septembre dernier à la salle des fêtes ‘’Lo Rwa Kaf’’ de Sainte-Suzanne, a eu lieu la remise des diplômes du Brevet des Collèges. Parents, frères et sœurs ainsi que les collégiens, bien sûr, ont tous répondu présents afin de partager ensemble ce beau moment. Un moment important au passage de la vie d’adulte et la réflexion aux études supérieures, comme l’a précisé, la Principale du Collège, Mme Sylvie Mondissa.

Plus de 140 d’élèves du Collège Hyppolyte Foucque se sont vus remettre ce diplôme, en présence du maire Maurice Gironcel, d’élus du Conseil Municipal, de professeurs, de la Principale ainsi que de deux Inspectrices d’Académie. Sourire, émotion, étonnement étaient au rendez-vous cet après-midi !

Ces jeunes diplômés ont ainsi fait la fierté de leurs parents. Et comme, l’a précisé le maire dans son discours, l’éducation ce n’est pas seulement à l’école que ça se passe, mais c’est aussi chez soi, avec nos parents. Ces derniers sont toujours présents à nos côtés afin de nous soutenir, de nous faire partager leurs expériences mais aussi nous pousse pour aller plus loin. Et comme tous l’ont dit : « Bon vent à tous et bon travail !!! ».