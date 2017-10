FSU : « gestion des enseignants : le compte n’y est pas ! »

La Fsu a pris connaissance du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des enseignants.

Si nombre de questions méritent effectivement d’être mesurées, et si la Fsu est elle aussi soucieuse de la bonne utilisation des deniers publics, elle alerte le gouvernement et particulièrement le Ministre de l’Éducation nationale, sur la manière de traiter des questions d’Éducation et des personnels qui en ont la charge.

Or, le rapport présenté par la Cour des comptes ne tient pas compte des réalités des métiers et des missions des personnels. Son approche est strictement comptable et gestionnaire alors que beaucoup reste à faire en terme qualitatif pour assurer une réelle démocratisation du système éducatif.

D’autres sujets attendus entrant en ligne de compte dans ces débats ne sont d’ailleurs pas abordés ou peu développés dans ce rapport comme la question des effectifs par classe, le travail en équipes pluri-professionnelles, les possibilités de mobilité ou encore celle des pré-recrutements. La FSU alerte également sur la prudence nécessaire avant d’affirmer par exemple que la transposition d’expérimentations réalisées ailleurs serait salutaire alors que nous savons qu’elles ont été abandonnées dans de nombreux pays (ex : le système d’analyses des résultats des élèves ou de l’école).

La FSU tient aussi à rendre justice à l’engagement professionnel des personnels sans qui l’élévation du niveau de connaissance et de qualification n’aurait pas été permise dans notre pays. Peut-être un élément à mesurer quand on veut parler de la gestion des enseignants ?

Philippe Castel / Eliane Lancette - chargé-e-s des relations presse de la FSU