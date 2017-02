L’apprentissage en DUT à La Réunion

L’IUT de La Réunion propose désormais l’apprentissage en DUT (bac +2). Après le DUT Gestion des Entreprises et des Administrations à la rentrée 2016, c’est au tour du DUT Réseaux et Télécommunications de proposer la deuxième année en apprentissage, à la rentrée 2017.

IUT de Saint-Pierre. (photo Toniox)

Pour la période 2015-2019, l’IUT a choisi de se concentrer stratégiquement sur son caractère technologique et pratique et d’affirmer sa position de composante de l’Université de La Réunion à caractère professionnalisant. Inscrit dans le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé en février 2016 entre l’IUT et l’Université de La Réunion, l’ouverture de DUT en apprentissage est un enjeu majeur de développement des formations professionnalisantes à l’IUT. Il répond également à l’objectif régional et national d’atteindre le chiffre de 500 000 apprentis en 2017.

A la rentrée 2016, un groupe de 14 apprentis inscrits en Gestion des Entreprises et des Administrations, option Gestion et Management des Organisations a pu effectuer sa deuxième année de DUT en alternance. A la rentrée 2017, le département Réseaux et Télécommunications proposera le même dispositif. L’option retenue est actuellement centrée sur la 2ème année de DUT. Elle permet à l’étudiant de construire son projet et de bénéficier d’une préparation renforcée à l’insertion professionnelle. L’entreprise peut aussi compter sur une ressource formée. Cette démarche autorise également une continuité entre DUT et licence professionnelle au sein d’une même entreprise sur la durée totale des deux années en apprentissage.

L’IUT, déjà engagé sur l’apprentissage en licence professionnelle, proposera progressivement l’ensemble de son offre de DUT en apprentissage d’ici 2019. Cette mise en œuvre de l’alternance dès le DUT (1/3 du temps en formation et 2/3 du temps en environnement professionnel) revêt un caractère particulièrement intéressant pour l’intégration et la réussite des étudiants souhaitent une formation courte et une professionnalisation à courte échéance.