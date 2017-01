Le RESPECT de nos spécificités géographiques et culturelles

À quand un calendrier climatique, notre arlésienne réunionnaise ? Tous les ans, à la rentrée de janvier, les mêmes plaintes s’élèvent, relayées par les médias : les salles de classe sont surchauffées et les élèves, comme les enseignants, sont abasourdis par la chaleur. Cela fait des années que les journalistes interviewent élèves, enseignants et même parents à la reprise des vacances d’été.

Auparavant, le calendrier scolaire de la Réunion était calqué sur le climat de l’île. Ainsi, durant toute la période estivale et cyclonique - de fin décembre à mars-, les élèves étaient en vacances d’été, en grandes vacances.

De 1922 à 1984, les vacances estivales commençaient deux jours avant Noël et se terminaient début mars.

Et c’est à partir de 1984, date de la création de l’Académie de la Réunion, que les dates des vacances se sont modifiées. Si au départ, le Recteur voulait faire reprendre les élèves dès fin janvier, il finit par revenir sur sa décision, face aux nombreuses protestations. La rentrée fut tout de même avancée à la mi-février. Mais le Recteur restait convaincu que cette longue coupure placée en plein milieu de l’année scolaire était nuisible aux apprentissages.

En 1988, les vacances passent à 11 jours pour le mois de février. Il ne reste plus que 4 jours de vacances en février en 1996 et 3 jours en 1999. C’est ensuite le mois de janvier qui, chaque année, voit son nombre de jours de vacances diminuer.

Malgré les recommandations des pédopsychiatres, malgré les résultats de sondages menés auprès de la population, les enfants sont envoyés à l’école en plein été, dans des classes surchauffées et mal ventilées.

Débat sur le calendrier scolaire

Mais il est difficile de résoudre le problème du calendrier scolaire à la Réunion, car deux camps s’opposent.

D’un côté, les partisans du calendrier actuel, qui souhaitent son maintien et qui avancent comme arguments que :

- Les lycéens sont pénalisés lorsqu’ils doivent passer des concours ou examens nationaux.

- Les vacances de deux mois en plein milieu d’année scolaire obligent à faire des révisions à la rentrée des vacances d’été car les élèves ont tout oublié.

- La réhabilitation des bâtiments scolaires existants au niveau de l’isolation thermique et de l’aération pourrait suffire à faire baisser les températures dans les salles de classe améliorant ainsi les conditions de travail.

- Les futures constructions scolaires doivent faire l’objet d’étude au niveau thermique afin qu’elles soient mieux aérées et plus fraîches : classes orientées face au vent.

- Il n’y a qu’à installer des climatiseurs ou des ventilateurs (moins onéreux) dans les classes et laisser les élèves boire de l’eau, pendant les cours.

De l’autre côté, les partisans du calendrier climatique, de plus en plus nombreux, contre-argumentent que :

- Travailler en plein été, dans des classes surchauffées n’est pas productif. Les élèves sont assommés par la chaleur.

- Calquer le calendrier scolaire de la Réunion sur celui de la France est une aberration. En France, les élèves sont en vacances durant les mois les plus chauds de l’année, pourquoi n’en serait-il pas de même pour les petits Réunionnais ?

- L’installation de ventilateurs dans les salles de classe n’a pas vraiment amélioré la situation. Ceux-ci ne font que brasser de l’air chaud.

- La réduction des petites vacances placées en octobre, mars et mai, permettrait de rallonger celles d’été sans toucher au début des vacances d’hiver australes. Ainsi, les jeunes bacheliers devant partir faire leurs études en France ne seraient pas pénalisés.

L’ aberration, en 2017, se poursuit toujours et voir même empire, preuve en sont les nouveaux calendriers 2017-2020 :

Année scolaire 2017-2018

Rentrée des enseignants >> jeudi 17 août 2017

Rentrée des élèves >> vendredi 18 août 2017

Vacances après 1ère période >> samedi 14 octobre 2017 au lundi 30 octobre 2017

Vacances été austral >> samedi 23 décembre 2017 au lundi 29 janvier 2018

Vacances après 3e période >> samedi 10 mars 2018 au lundi 26 mars 2018

Vacances après 4e période >> samedi 5 mai 2018 au jeudi 17 mai 2018

Début vacances d’hiver austral >> samedi 7 juillet 2018

Année scolaire 2018-2019

Rentrée des enseignants >> jeudi 16 août 2018

Rentrée des élèves >> vendredi 17 août 2018

Vacances après 1ère période >> samedi 13 octobre 2018 au lundi 29 octobre 2018

Vacances été austral >> samedi 22 décembre 2018 au lundi 28 janvier 2019

Vacances après 3e période >> samedi 9 mars 2019 au lundi 25 mars 2019

Vacances après 4e période >> mardi 7 mai 2019 au lundi 20 mai 2019

Début vacances d’hiver austral >> samedi 6 juillet 2019

Année scolaire 2019-2020

Rentrée des enseignants >> mercredi 14 août 2019

Rentrée des élèves >> vendredi 16 août 2019

Vacances après 1ère période >> samedi 12 octobre 2019 au lundi 28 octobre 2019

Vacances été austral >> jeudi 19 décembre 2019 au lundi 27 janvier 2020

Vacances après 3e période >> samedi 7 mars 2020 au lundi 23 mars 2020

Vacances après 4e période >> jeudi 30 avril 2020 au jeudi 14 mai 2020

Début vacances d’hiver austral >> samedi 4 juillet 2020

Ainsi donc, à partir de 2017, nos marmay va retournent l’école après le 20 décembre !

Encore une démonstration de la non prise en compte de notre “reunionnaisete” !

Après la « fet’Kaf », nou voila obliges de retourne l’école !

Zot i voit bien l’importance accordée aux Réunionnais, à notre identité !

À quand un calendrier respectueux de notre positionnement géographique ???

Nou l’est dans l’hémisphère SUD, les saisons l’est inversé !