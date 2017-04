Ce lundi 10 avril, la Ligue de l’enseignement, et Roger Ramchetty, président du Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE) ont organisé au siège du CCEE à Saint-Denis une conférence de presse afin de présenter les premières Rencontres de l’Éducation de l’océan Indien. Ces rencontres se dérouleront les jeudi 13 et vendredi 14 avril à l’ancien Hôtel de ville de Saint-Denis et à l’Université de La Réunion sur le thème : « Quelle éducation pour faire face aux défis d’aujourd’hui ? Une pédagogie qui unit et qui libère ».

La conférence de presse s’est déroulée en présence de Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, Vélayoudom Marimoutou, recteur de La Réunion, Frédéric Tupin, directeur de l’ESPE et représentant de l’Université de La Réunion, Serge Fabresson, président du CRAJEP, et Daniel Comte, Correspondant académique CRAP - Cahiers Pédagogiques. Et ces premières Rencontres de l’Éducation de l’océan Indien sont organisées avec Philippe Meirieu, chercheur, professeur des universités, pédagogue et militant de l’éducation populaire.

Comme cela est indiqué dans le dossier de presse, cette nouvelle manifestation s’inscrit dans un long partenariat entre la Ligue de l’enseignement - Fédération de La Réunion - et le CCEE, en associant la Ville de Saint-Denis, l’Académie de La Réunion, l’Université de La Réunion, l’ESPE1, de la DJSCS2, le CRAJEP3 et le CRAP4 - Les Cahiers pédagogiques.

Inspirées des Rencontres nationales de l’éducation de Rennes, les Rencontres de l’éducation de l’océan Indien s’adressent à toutes les parties prenantes du système éducatif : parents, enseignants, élèves, jeunes, personnels d’administration et d’éducation, mouvements pédagogiques et de l’éducation populaire, associations de quartier, collectivités territoriales et institutions. Elles sont un moment d’échange pour partager, réfléchir, proposer et agir afin de participer à la construction d’une éducation plus juste, plus accueillante et performante.

S’inscrivant dans une démarche à la fois réflexive et pragmatique, ces Rencontres sont aussi l’occasion pour des acteurs éducatifs de présenter des projets à venir, en cours ou achevés en lien avec le thème proposé. Ces deux journées seront ainsi jalonnées par des ateliers d’expériences partagées dont l’objectif est qu’ils puissent inspirer, nourrir et ensemencer d’autres lieux éducatifs afin de permettre aux jeunes de bénéficier des innovations, des recherches pédagogiques et des expérimentations réussies.

Autre moment fort de ces Rencontres : la soirée animée par Philippe Meirieu, une « carte blanche » autour du thème : « le plaisir d’apprendre », proposée le 14 avril à 18h à l’amphithéâtre 550 de l’Université de La Réunion, Campus du Moufia.