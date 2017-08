Une classe préparatoire aux concours des fonctions publiques

Ce lundi 21 août, les 26 étudiants ayant réussi les épreuves de sélection de la classe préparatoire aux concours de catégorie A et A+ des fonctions publiques de l’Université de La Réunion ont effectué leur rentrée sur le campus du Moufia, accueillis par Frédéric Miranville, Président de l’Université de La Réunion, Jean-Marc Rizzo, Doyen de la Faculté de Droit et d’Economie et Maurice Barate, Secrétaire Général de la Préfecture et Faneva Rakotondrahaso, Responsable pédagogique.