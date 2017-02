Carlos arrive sur La Réunion

Le centre de la tempête tropicale modérée ’Carlos’ était positionné à 7h locales ce mardi 7 février, par 19 degrés 3 Sud et 55 degrés 7 Est, soit à 180 km au nord de La Réunion. Il se déplaçait en direction de l’ouest-sud-ouest à 20 km/h et devrait passer au plus près de La Réunion dans l’après-midi ou en fin de journée de ce mardi.

Le phénomène n’est pas prévu s’intensifier d’ici ce passage au plus près, de sorte que c’est un phénomène au stade de tempête tropicale modérée qui va donc nous concerner. Du fait de cette intensité modérée, le renforcement des vents va rester dans des limites raisonnables : il n’y a pas de conditions de vents cycloniques prévues (i.e. des rafales de vents dépassant le seuil de 150 km/h). On envisage toujours, en effet, des rafales maximales de vent de l’ordre de 100 km/h sur les côtes exposées (nord et sud, puis nord-ouest en fin de journée et soirée), tandis que dans les Hauts exposés (en zone habitée) l’on pourrait atteindre 120 à 130 km/h (en particulier dans les Hauts du Nord -secteur de La Montagne et hauteurs de La Possession notamment-, ainsi que sur les Plaines en soirée). Une Vigilance Vents forts est en cours pour ces zones exposées. La région des plages restera à l’abri.

Le mauvais temps s’accompagne de précipitations localement conséquentes. Les pluies concerneront principalement la moitié nord-est du département, régions Est, Sud et Nord pour lesquelles une Vigilance fortes pluies est en cours. Une accalmie pourrait intervenir en cours de journée, mais il faudra rester vigilant, car elle pourrait n’être que temporaire. Une reprise et un renforcement des intensités pluvieuses n’est, en effet, pas à exclure pour l’après-midi ou la fin de journée, avec un risque orageux possible. Tous les secteurs de l’île pourraient alors être potentiellement concernés, même si la façade ouest à sud-ouest du département devrait a priori rester protégée par le relief.

La mer sera forte sur la majeure partie du littoral et une petite houle de nord continuera de déferler sur les côtes nord et est.

Si aucune menace cyclonique n’est donc envisagée, La Réunion subit la dégradation des conditions météorologiques induite par le passage de la tempête tropicale Carlos. Il est donc recommandé de continuer de suivre de près l’évolution de la situation météorologique et de se conformer aux conseils de prudence diffusés par les autorités, en évitant notamment toute imprudence, au bord des ravines tout particulièrement.