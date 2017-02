Carlos s’éloigne de La Réunion

Le centre de la tempête tropicale modérée "CARLOS" était positionné à 16h locales ce mardi 7 février, par 20 degrés 2 Sud et 54 degrés 6 Est, soit à 105 km au nord-ouest de La Réunion. Il se déplaçait en direction du sud-ouest à 20 km/h et était sur le point de passer au plus près de La Réunion en cette fin de journée, à un peu moins de 100 km au large du littoral nord-ouest.

La Réunion va demeurer dans la sphère d’influence du météore jusqu’à demain, mais cette influence va aller progressivement decrescendo. En première partie de nuit, des vents de nord-est souffleront encore assez fort sur la façade nord-ouest de l’île, où les rafales maximales pourront encore temporairement atteindre les 100 km/h dans les Hauts, idem sur les Plaines. Sur le reste de l’île, aucun souci, les vents seront faibles à modérés.

Le risque pluvieux va quant à lui perdurer, mais les pluies seront en atténuation sensible. Cela a déjà été le cas depuis le milieu d’après-midi, et cette tendance à l’amélioration va se confirmer. On observera encore des pluies sur les régions de la moitié nord du département, ainsi que dans l’Ouest, mais elles seront très discontinues sur les zones côtières, avec de larges accalmies. Les précipitations demeureront plus présentes dans les Hauts, qui demeureront bouchés.

Demain mercredi sera une journée de transition, dans un flux de nord assez rapide ralentissant progressivement. La masse d’air demeurera encore humide et avec toute cette humidité résiduelle, les Hauts resteront pris dans les nuages, qui occasionneront encore quelques précipitations, mais sans commune mesure avec ce que l’on a connu ce mardi. Sur le littoral, les nuages prédomineront, avec un risque d’averses, mais l’on peut malgré tout espérer retrouver quelques éclaircies, encore timides, en cours de journée.

Les vents de nord seront sensibles sur la façade ouest du département, le flanc est du volcan, ainsi que l’axe des Plaines, On pourra encore dépasser les 80 km/h en pointe en début de journée, puis les vents ralentiront ensuite lentement. La mer sera agitée au vent et une petite houle résiduelle de nord sera observable sur les côtes nord et est.