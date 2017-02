Carlos se rapproche à 200 kilomètres de La Réunion

Le Nord et l’Est de La Réunion (zone hachurée) seront les plus exposés à de fortes pluies.

La tempête tropicale modérée "CARLOS" était située le mardi 7 février 2017 à 4h locales à 210 Km au secteur Nord-Nord-Est.

Elle se déplace vers le Sud-Ouest à 14 km/h.

Elle se rapproche de La Réunion. Les masses nuageuses associées au système intéressent le département.

Cette nuit, des précipitations modérées ont touché principalement les régions du Nord, Est et Sud-Est. Il a plu aussi sur les régions Ouest et Sud-Ouest dans une moindre mesure.

Ces précipitations s’intensifient fortement en fin de matinée de mardi. De fortes pluies continuent de se produire l’après-midi et peuvent donner de bons cumuls et intéresser également les hauts des zones Ouest et Sud.